Ascolti TV 8 aprile 2025: chi ha vinto tra Il Turco di Can Yaman e Stefano De Martino su Rai 2?

Protagonisti della serata di martedì 8 aprile 2025, Can Yaman con Il Turco e Stefano De Martino, con l'ultima puntata di Stasera tutto è possibile, si sono dati battaglia per stabilire, l'indomani mattina, chi sarebbe stato il vincitore, tra Rai 2 e Canale 5, nella gara degli ascolti.

I dati hanno sancito con assoluta certezza chi ha avuto la meglio.

Gli ascolti di martedì 8 aprile - Prima serata

Niente da fare per Morgane - Detective Geniale che su Rai 1, neppure con l'ultima puntata, riesce a risalire la china: la serie francese si ferma a 2.004.000 di spettatori, con l'11.4% di share.

Su Canale 5 non fa scintille neppure l'esordio de Il Turco, la serie con Can Yaman e Greta Ferro che racconta l'avventura in Italia del giannizzero ottomano ribelle Hasan Balaban. La prima delle due puntate ha tenuto davanti allo schermo 1.835.000 spettatori, con uno share del 10.9%.

Il saluto di Stefano De Martino nell'ultima puntata

Vincitore annunciato della serata è stato ovviamente Stefano De Martino con la puntata finale di Stasera tutto è possibile, appuntamento emozionante in primis per lo stesso conduttore, che non è riuscito a trattenere le lacrime al momento dei saluti. Lo show di Rai 2 ha vinto la serata con 2.725.000 spettatori pari al 17.6% di share.

Sulle altre reti: Le Iene hanno superato di poco il milione di spettatori con l'8.4% di share. Un Giorno in Pretura su Rai 3 si ferma a 488.000 spettatori e il 2.6%. È Sempre Cartabianca su Retequattro totalizza 722.000 spettatori (4.9%), molto meglio inevece DiMartedì su La7, che raggiunge 1.568.000 spettatori e il 9.3%.