Stefano De Martino piange e saluta Stasera tutto è possibile: "Ci rivedremo presto, forse qui, forse altrove”

Stefano De Martino chiude in lacrime l'ultima puntata di Stasera tutto è possibile. un saluto intenso e sentito che sa di addio. Ora si apre un nuovo capitolo: lo aspetta il palco di Sanremo.

Ieri 8 aprile si è chiusa un'epoca per Stasera tutto è possibile. Il programma di Rai 2, amato per la sua leggerezza e comicità, ha salutato il pubblico con un momento carico di emozione: Stefano De Martino, visibilmente commosso, ha pronunciato un discorso che ha avuto il sapore di un vero e proprio addio. Con lui, sul palco, c'erano le due colonne portanti del programma, Francesco Paolantoni e Biagio Izzo, che non hanno potuto trattenere la commozione nel vedere il loro amico e conduttore con le lacrime agli occhi.

Il saluto di Stefano De Martino

"Ringrazio tutto il pubblico che ci ha seguito con affetto in questi anni. Voglio ringraziare chi mi ha dato la possibilità di condurre questo programma un po' di anni fa, perché oltre al vostro affetto, è una grande opportunità lavorativa, è stata un'esperienza bellissima e un'opportunità per costruirmi quella che oggi considero famiglia"

Queste le parole con cui De Martino ha salutato il pubblico che lo ha seguito in questi anni, regalando a Rai 2 un successo ormai raro nella fascia della prima serata. Biagio Izzo, visibilmente emozionato, lo ha abbracciato dicendogli: "Adesso fai piangere anche me".

Stefano De Martino con Biagio Izzo e Francesco Paolantoni

Il trionfo di STEP

Il successo di Stasera tutto è possibile è stato costante negli ultimi anni, e gran parte del merito va proprio a De Martino, che ha raccolto l'eredità di Amadeus, così come ha fatto con Affari Tuoi. Insieme a un gruppo affiatato di compagni di viaggio - come Herbert Ballerina, Giovanni Esposito e Carlo Amleto - il conduttore di Torre Annunziata ha saputo trasformare il martedì sera di Rai 2 in un appuntamento imperdibile, una vera e propria eccezione rispetto agli ascolti spesso sottotono della rete negli altri giorni della settimana.

Il futuro di Stefano De Martino è tutto da scrivere, ma qualcosa inizia già a delinearsi. Dato quasi per certo l'addio a Step e la conferma ad Affari Tuoi, i rumors parlano di un possibile sbarco nella prima serata del sabato sera, magari proprio in "concorrenza" con la sua mentore Maria De Filippi, a cui è legato da un affetto sincero e da una profonda gratitudine.

E se è vero che ogni fine è anche un nuovo inizio, il prossimo passo sembra già scritto: Stefano De Martino sarà il conduttore del Festival di Sanremo. Un traguardo simbolico per un artista che ha saputo reinventarsi con talento, ironia e una grande capacità di entrare nel cuore del pubblico.