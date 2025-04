Ascolti tv 31 marzo; Costanza si conferma un fenomeno, il Grande Fratello migliora in finale

La serie Costanza ha esordito domenica 30 marzo e anche ieri, allo scontro con il Grande Fratello, si è dimostrata un successo; ha infatti battuto la concorrenza del reality, che chiudeva dopo ben sei mesi.

Ma vediamo più nel dettaglio gli ascolti.

La prima serata: Costanza vs Grande Fratello, la quinta stagione di GialappaShow al via

Locandina di Costanza

La penna di Alessia Gazzola colpisce ancora: la fiction Costanza, in onda su Rai Uno in prima serata, è stata la più vista della serata, registrando il 22,8% di share con 4milioni 44mila telespettatori. Su Canale 5 la finale del Grande Fratello, conclusasi con la vittoria di Jessica Morlacchi, s attesta invece al 22% con 2milioni 690mila spettatori. Su Rai Due scende rispetto all'esordio Obbligo o verità: 3,5% di share e 609mila telespettatori. Lo stato delle cose su Rai 3 ottiene il 5,2% di share e 853mila spettatori. Spider-Man: No Way Home su Italia 1 è al 7% per un totale di 1milione 159mila spettatori. Infine, Quarta Repubblica su Rete4 realizza il 5,1% di share a fronte di 741mila spettatori.

Intanto su Tv la quinta stagione del GialappaShow debutta al 4,8% di share con un pubblico di 819mila telespettatori. Cash or Trash Speciale Prime Time sul Nove non va oltre l'1,8% di share, 361mila spettatori totali. Su La7 La Torre di Babele raggiunge 755.000 spettatori e il 3.9% di share.

L'access prime time

Stefano De Martino alla conduzione di Affari tuoi

Nell'access prime time Stefano De Martino si riconferma il re incontrastato: il suo Affari Tuoi, con la partita delle gemelle Sabrina e Francesca, vola al 30,3% e una platea di 6milioni 386mila telespettatori.

Su Canale 5 invece, la concorrente Striscia La Notizia si ferma al 14,3% di share, tenendo davanti allo schermo 3milioni 6mila spettatori.