Grande Fratello, le pagelle della finale: la brutta fine di Shaila (5), Lorenzo double face (2)

Il Grande Fratello è finito, e questo non è un pesce d'aprile. Dopo 6 mesi, quasi 200 giorni, il canale 55 può tirare un sospiro di sollievo: le sfuriate di Helena Prestes, i limoni esagerati di Shaila e Lorenzo e il fandom di Zeudi sono ormai storia passata.

Anche se pare che, sempre il canale 55, non farà neppure in tempo a sentire un po' di solitudine, tra le lezioni di Rai Storia (al 54) e le ristrutturazioni tutte legno e sorrisi di HGTV (al canale 56), che dovrebbero arrivare, ma non c'è ancora conferma, le coppiette agguerrite di Ilary Blasi.

E certo, The Couple difficilmente sarà più scialbo e prevedibile di questo GF 18 appena concluso, complice non solo la longevità di un format che, da un punto di vista autoriale, andrebbe un po' rinnovato, ma anche un cast di concorrenti che nel corso dei 6 mesi ha avuto bisogno di numerosi innesti esterni per potrer funzionare alla meglio fino alla fine. Gli ascolti, d'altro canto, non sono certo uno specchio infallibile del valore di un programma, ma l'indice di gradimento del pubblico, quello sì. E per adesso dicono a Canale 5 che il pubblico, a dispetto dei milioni di voti, ha gradito poco.

Le pagelle della finale del Grande Fratello

I milioni di voti, si diceva, che non corrispondono, però, al numero di spettatori perchè per la maggior parte generati dall'estero attraverso bot, gruppi telegram che paiono sette, fan invasati che arrivano a sborsare, nel corso dell'intera edizione, cifre ragguardevoli per mandare avanti nel gioco i propri concorrenti preferiti (e poi per mandarli in viaggio in Safari di lusso, ma cosa ne sarà ora della vacanza degli Shailenzo?).

Tutte cose che, chi vota regolarmente attraverso i sistemi riconosciuti, e vorrebbe semplicemente godersi un gioco televisivo, ha prontamente segnalato. Tutte situazioni su cui è stato sensibilizzato anche il Codacons, in parte confermate dallo stesso Alfonso Signorini, ma su cui la produzione continua a fare spallucce.

E certo poi, se chi merita non va avanti, se una semi-sconosciuta ex Miss Italia viene eletta per errore a modello di libertà espressiva e sessuale, se fandom tossici, generati non si sa bene come, che non comunicano tra di loro neppure usando il traduttore, riescono a impossessarsi delle logiche di votazione, e se gli autori cavalcano l'onda... Allora è normale che il pubblico, quello che vero, si disaffezioni facilmente tanto ai concorrenti quanto al format.

Shaila lascia Lorenzo in diretta - voto 5

Shaila lascia Lorenzo

Che brutta fine per una delle protagoniste assolute di questa scialba e quanto mai volgare stagione del Grande Fratello. Uscita di scena un attimo prima della finale, amareggiata da tutto quello che la sua permanenza nella casa ha generato fuori, e dal trattamento che Lorenzo le ha spesso riservato, Shaila avrebbe passato una settimana intera a evitare social e curiosi, preparando la sua vendetta. Ovvero? Una nuova sceneggiata: lasciare definitivamente quel bulletto di Spolverato in diretta TV non prima di averlo ricoperto di insulti.

Chiariamo: Shaila ha avuto ragione su tutto, le sue parole sono state il balsamo necessario alla sua diginità spesso ferita nel corso di sei mesi.

Restano però due questioni: avendo ricevuto ben due visite della mamma scettica, nonostante molte altre ragazze della casa abbiano più volte portato alla sua attenzione gli atteggiamenti ambigui e prevaricatori di Lorenzo (ma voi ve lo ricordate il caso Lele?), possibile che l'ex velina abbia realizzato il tutto solo una volta uscits di là? Forse più che manovrata e succube di Lorenzo, Shaila è stata ottenebrata dalle logiche del gioco e, a questo possiamo credere, dalla paura di non farcela da sola?

E comunque resta aperta un'altra questione: ma perché perdere quel po' di dignità che resta facendo la piazzata a Lorenzo, nel bel mezzo della finale, per dirgli cose che si sarebbero comunque potute dire fuori (tanto tra social e intervista a Verissimo di rito, vuoi, cara Shaila, che non l'avremmo saputo?).

"Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente?": la Gatta avrebbe dovuto lasciarsi interrogare da Nanni Moretti piuttosto che lasciarsi ancora guidare dai diabolici autori. Tanto che sorge quasi quasi il dubbio che sia stata tutta una mossa per provare a scucire ancora voti per il povero Lorenzo lasciato in finale...

Lorenzo double face, carnefice e vittima - voto 2

Lorenzo dopo il confronto con Shaila in finale

Per tutta la settimana senza Shaila in casa, Lorenzo Spolverato ha continuato a sbandierare davanti alle telecamere il suo amore per lei, tra pianti, lettere d'amore e promesse. Poi la reunion è finalmente avvenuta ma senza i toni che Spolverato si aspettava. Tanto che, dopo lo sfogo fiume della Gatta, il poverino dice di essere "terrorizzato" perché ora non sa cosa aspettarsi. Ma è chiaro che non lo dice per la sua ex compagna, ma per se stesso.

Il povero Lorenzo infatti, che era sicuro fino a quel momento di avere la vittoria in tasca, ha visto improvvisamente vacillare le sue certezze perché non solo quello che stava succedendo avrebbe potuto portargli via voti, ma soprattutto perché ha intuito che fuori da quella casa esiste qualcuno che non lo stima, non lo apprezza, e che è pronto a scaricarlo. E quel qualcuno non è Shaila, o almeno non solo.

Così tenta l'ultima carta, vestire i panni comodi del vittimismo, dicendosi, lui sì, scioccato dalle parole di Shaila, completamente inaspettate, e anzi attaccandola: ma davvero vorrebbe farci credere che per mesi non si è accorta di niente? Ma davvero vorrebbe farcelo credere con un bel discorso chiaramente scritto a tavolino? "A parte che sei composta, non ti riconoso nemmeno!". Ma questo ci è o ci fa? Senza parole.

Mariavittoria fa volare sassolini - voto 7

Mariavittoria e Chiara in finale

Non contro tutti tutti, ma contro chi, a suo giudizio, se lo merita di più, ovvero Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli. La dottoressa romana ha deciso di vivere la sua ultima settimana nella casa (sarà poi la prima eliminata della finale) da giusitiziera dei poveri, sparando a vista su chiunque provi a minare la sua tranquillità con giudizi tranchant. Come ha fatto Chiara, che le ha rinfacciato di aver fatto un Grande Fratello sulle spalle degli altri.

Quando è intervenuta Zeudi in difesa dell'amica, ci siamo fatti andare bene anche la sua voce stridula pur di sentire finalmente qualcuno rimette al suo posto l'ex Miss con quel: "L'unica che è venuta qua e si è fatta Helena, Javier, Tizio, Caio e Sempronio sei tu per arrivare in finale!".

Il tenero Tommaso Franchi l'ha sicuramente addolcita durante i sei mesi, ma non possiamo fare a meno di pensare che Mariavittoria au naturel, per tante settimane, ci avrebbe regalato molte più soddisfazioni trash.

Zeudi perde il confronto con Helena - voto 9

Helena e Zeudi al televoto

Per il confronto, ovviamente, e non per Zeudi. L'ex Miss Italia, bisogna dirlo, non perde solo il televoto finale contro Helena Prestes ma tutto quello che poteva perdere. Perchè alla fine, a partire da tutti i tentativi di relazione - Alfonso, Helena stessa, Javier -, per finire con il famoso biglietto con lo schema delle dinamiche esistenti fino a quel momento nella casa, passando naturalmente per la sbandierata bisessualità, Zeudi Di Palma avrà pure dimostrato di essere una brava giocatrice, ma l'ha fatto a scapito di quello che poi, dopo 197 giorni, il pubblico ha necessariamente fame di percepire: le emozioni.

Sempre distante, sempre appollaiata sul suo ramo più alto a guardare, sempre a "fare la fenomena" - per citare il "maestro" Spolverato - nei momenti di confronto (sempre causato e voluto da altri giocatori), Zeudi è risultata la concorrente meno empatica dell'edizione. E se di volta in volta si è salvata dai televoti, se è arrivata in finale prima di altri, lo deve solo al fandom invasato delle Zelena.

Per fortuna almeno un lampo di umiltà e consapevolezza, quando ha in effetti capito che contro la Prestes sarebbe uscita lei dalla casa. Cosa che poi in effetti Alfonso Signorini ha annunciato.

Lorenzo fuori dal podio - voto 10

il crollo di Lorenzo Spolverato

Prenderemo in prestito la frase più ripetuta dell'edizione: non è niente di personale, ci riferiamo a quello che si è visto nella casa. Ci dispiace, Lorenzo, ma sei stato proprio il concorrente peggiore, troppo narcisista per essere un buono stratega, troppo incostante per esser un buon leader per il tuo "clan", troppo egoista per poter infinocchiare il pubblico (non tutto, vedi gli Shailenzo, che ancora raccolgono fondi per il safari di coppia) con l'amore per Shaila.

L'elezione come primo finalista aveva lasciato tutti di stucco, non perchè gli si dovesse preferire un "comodino" qualsiasi, ma perchè Lorenzo Spolverato aveva combinato di tutto in quella casa fino a quel momento, prendendo ramazine in studio (ma forse plausi dagli autori?), rimbrotti dagli altri gieffini, passandola sempre liscia. Quel discorso, poi, ieri sera, nello scegliere l'amica Chiara Cainelli come concorrente cuscinetto per arrivare dritto dritto all'elezione ha reso chiarissima la sua certezza incrollabile di essere, da settimane ormai, il vincitore prescelto.

Il momento in cui Chiara da amica si è trasformata in Giuda e Alfonso Signorini ha annunciato che era proprio lui a essere rimasto, beffato, fuori da podio, deve aver reso chiare molte cose anche a Lorenzo. Finalmente.

La vittoria di Jessica, nemmeno tanto inaspettata - voto 6

Jessica Morlacchi ha vinto il Grande Fratello 18

Non vogliamo certo fare i fenomeni: con Helena Prestes lì di fianco a lei, era ovvio che anche noi avremmo puntato più sulla brasiliana. E alla fine ha vinto Jessica Morlacchi, sopravvissuta ai Gazosa, al pomeriggio RAI, alla mano morta di Remigi, e ora a sei mesi di Grande Fratello.

Un attimo dopo la sua elezione, ecco tutti sui social a complottare: i fan degli Shailenzo si sono messi insieme alle Zelena, che hanno chiamato anche la lega dei cani bassotto, e quella delle donne in panciera, che ha telefonato al gruppo delle meteore musicali dei primi 2000. E tutto per strappare la finale a Helena Prestes.

Anche meno: il mondo non si è fermato per il Grande Fratello 18, Jessica e compagni non sono sopravvissuti che rivedono la luce dopo 6 mesi di bunker sotterraneo ma solo dei vip o presunti tali che hanno deciso di trascorrere gli ultimi 6 mesi della propria vita in una loft dotato di ogni comfort per soldi.

Jessica Morlacchi ha vinto contro Helena Prestes perchè, se è arrivata fin là, qualcuno che l'abbia apprezzata, con la sua "romanità", con la sua schiettezza, con i suoi giudizi poco accomodanti e con la sua panciera, ci deve essere là fuori. Eletta come seconda finalista, ha battuto l'inaffondabile Chiara Cainelli con oltre l'80% di preferenze. E non solo perchè il mondo si è coalizzato contro Helena, ma forse perchè per una volta ha girato dalla parte di Jessica.