Orietta Berti a Belve: la sua verità su Tenco e il "matrimonio vocale" con Al Bano

Orietta Berti si è raccontata senza filtri a Belve da Francesca Fagnani nella puntata andata in onda il 25 novembre, offrendo al pubblico aneddoti esilaranti e ricordi dolorosi legati alla sua lunga carriera. Al centro della conversazione, l'ombra del suicidio di Luigi Tenco a Sanremo nel 1967 e il suo indissolubile amore per il marito Osvaldo Paterlini.

Il biglietto di addio di Tenco: Non ci ho mai creduto

L'artista di Cavriago è tornata su uno dei capitoli più difficili della sua vita: la morte di Luigi Tenco, avvenuta in concomitanza con la sua partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Io tu e le rose. Riferendosi al messaggio d'addio lasciato dal cantautore, che chiamava in causa direttamente la sua canzone. L'artista piemontese prima di suicidarsi scrisse: "Io ho voluto bene al pubblico italiano e gli ho dedicato inutilmente cinque anni della mia vita. Faccio questo non perché sono stanco della vita (tutt'altro) ma come atto di protesta contro un pubblico che manda Io tu e le rose in finale e ad una commissione che seleziona La rivoluzione. Spero che serva a chiarire le idee a qualcuno"

La Berti ha rivelato con fermezza: "Io non ho mai creduto a questo biglietto e non ci crederò mai". Nonostante ciò, l'episodio la segnò profondamente: "L'ho vissuto molto male. La gente mi escludeva, non potevo più andare in tv, non mi facevano più interviste. Mi sentivo in colpa, pur non avendo colpe," ha confessato, aggiungendo che solo la forza del suo pubblico le permise di andare avanti.

Orietta e Osvaldo nel giorno del matrimonio

L'amore per Osvaldo e il matrimonio con... Al Bano

L'intervista ha toccato anche l'amore trentennale e inossidabile per il marito Osvaldo Paterlini, con un siparietto che ha strappato risate al pubblico presente nello studio. Ricordando il giorno delle nozze, la Berti ha raccontato un aneddoto curioso: Osvaldo, troppo emozionato, si limitò ad annuire. "Non ha detto sì, ha annuito con la testa. E allora l'hanno fatto dire ad Al Bano che era lì, e lui ha detto 'Sì'", ha svelato la cantante.

Alla domanda scherzosa della Fagnani sulla validità del matrimonio, la risposta della Berti è stata: "Vocalmente sono sposata con Al Bano". Orietta ha smentito il flirt con Teo Teocoli: "Figuriamoci. Inventa queste cose per ridere. E poi non mi sono mai piaciuti quelli troppo alti, mi viene il torcicollo".

Amicizie e rapper: L'apertura ai giovani

Non sono mancati riferimenti alle sue recenti collaborazioni, in particolare l'amicizia ritrovata con Fabio Rovazzi, con cui ha risolto un litigio estivo: "Abbiamo fatto pace e con lui ho bevuto il mio primo gin tonic nella vita. È diventata la mia bevanda preferita". L'inossidabile Usignolo di Cavriago si conferma così un'icona capace di affrontare il passato con sincerità e di abbracciare il presente con la sua inconfondibile autoironia.