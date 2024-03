Artem di Mare Fuori al Cinecittà World: data, biglietti e informazioni sul Meet and Greet

Artem di Mare Fuori, la serie cult di Rai 2, sarà ospite del Cinecittà World, il parco dei divertimenti a tema cinema e televisione con sede a Roma nel quartiere Castel Romano. Ecco alcune informazioni sull'evento e su altri spettacoli previsti nelle prossime settimane.

Artem al Cinecittà World

Artem è noto al pubblico televisivo per la sua interpretazione di Pino, il personaggio della serie Mare Fuori ambientata nell'immaginario Istituto Penitenziario Minorile di Napoli. In questi giorni su Rai 2 vanno in onda gli episodi della quarta stagione, già tutti disponibili su RaiPlay. La nostra recensione dei primi episodi di Mare Fuori 4.

L'attore sarà ospite del Cinecittà World il 7 aprile alle ore 16:00, per la gioia dei fan Artem sarà a disposizione per un fantastico Meet & greet. Per accedere allo spazio eventi sarà necessario esibire il biglietto specifico dell'evento Artem. Non saranno validi abbonamenti o altri biglietti generici del parco.

Prezzi

Biglietto Parco Adulto + Meet & Greet con Artem - Ingresso adulto al Parco dalle 11 + Meet & Greet con Artem: 29 Euro

Biglietto Parco Bambino + Meet & Greet con Artem - Ingresso bambino al Parco dalle 11 + Meet & Greet con Artem: 24 Euro

Biglietto Parco Pomeridiano + Meet & Greet con Artem- Ingresso adulto al Parco dalle 15 + Meet & Greet con Artem: 19 Euro

Chi è Artem

Artem Tkachuk, classe 2000 di Afragola. Nato il 7 luglio 2000, Artem Tkachuk è cresciuto in provincia di Napoli. E' qui che Artem si appassiona alla recitazione. A Napoli il giovane attore partecipa a un casting per la serie Gomorra.

Artem con Massimiliano Caiazzo in una scena di Mare Fuori

Nonostante non ottenga un ruolo nella serie, viene notato dal regista Massimiliano Pacifico che lo sceglie per interpretare Tyson nel film La Paranza dei Bambini, tratto dal romanzo di Roberto Saviano. Nel 2019, Artem raggiunge la notorietà internazionale grazie alla partecipazione nella serie Mare Fuori, dove interpreta Pino, un personaggio con un'infanzia travagliata, simile a quella dell'attore.

Il Cinecittà World prossimamente ospiterà quattro eventi: