Arrow, Stephen Amell ammette: "Ecco perché ho girato l'ottava stagione!"

Arrow sta finendo ufficialmente e Stephen Amell ha dichiarato perché ha girato anche gli ultimi 10 episodi dell'ultima stagione, nonostante la pressione da lavoro stesse diventando davvero enorme per lui e per la sua famiglia. La motivazione reale c'è ed è anche piuttosto... concreta!

La fine di Arrow è un momento importante per la storia dei supereroi in televisione, visto che la serie chiuderà la sua corsa con l'ultima puntata di domani sera negli Stati Uniti. Nelle ultime settimane Stephen Amell ha parlato della fine dello show, ma nelle ultime ore grazie all'intervista nel podcast Inside of You di Michael Rosenbaum ha raccontato le scelte che lo hanno portato a girare anche l'ottava stagione, anche per un aumento di stipendio impossibile da non accettare:

Arrow: Stephen Amell in una scena di Elseworlds, parte 2

"C'erano tantissimi problemi per me per tornare anche nella stagione 8, nella mia mente il finale della settima era un finale potenzialmente logico per lo show. Avevo terminato. Ero pronto ad andare avanti ma ho ricevuto la classica offerta che non si può rifiutare. Sarebbe stato da irresponsabile non accettare, dal punto di vista fiscale. Ma alla fine ho adorato la stagione 8, è stato fenomenale. L'ho iniziata per soldi, è vero, anche per amore ma soprattutto per soldi. Non mi pento di questa scelta."

Crisi sulle Terre Infinite, tutto quello che sappiamo sul nuovo crossover dell'Arrowverse

Qualunque siano state le sue motivazioni, Stephen Amell ha sicuramente portato sullo schermo un finale emozionante per il suo Oliver Queen. Le co-star dell'Arrowverse Melissa Benoist e Grant Gustin hanno ringraziato Amell e la sua importanza per il successo dello show. Per il protagonista già c'è un altro futuro seriale: sta per essere il protagonista di Heels, il nuovo drama di Starz su un wrestler professionista - una delle passioni di Amell nella vita 'reale'.