Arrow, Grant Gustin rivela che Flash sarebbe dovuto apparire in un altro episodio della serie

Arrow si è ormai concluso, ma Grant Gustin, l'attore che interpreta l'eroico Flash nell'Arrowverse, ha recentemente rivelato che era inizialmente prevista un'altra sua apparizione nella serie con protagonista Stephen Amell.

La sua presenza nello show avrebbe dovuto avvenire nella seconda stagione di Arrow, la stessa in cui è stato introdotto il personaggio interpretato da Grant Gustin, Barry Allen.

Nella versione definitiva, quella che poi è andata in onda, vediamo Barry in due episodi della stagione - 2x08 The Scientist e 2x09 Three Ghosts -, che hanno avuto lo scopo di presentarci l'alter-ego dell'eroe prima che diventasse tale e di condurre a quello che poi sarebbe stato il pilot dello show The Flash.

Ma proprio quell'episodio, racconta l'interprete del giovane eroe durante il podcast di Michael Rosenmbaum (il Lex Luthor di Smallville), avrebbe dovuto in realtà far parte di Arrow: "Ero stato ingaggiato per Arrow, di cui ho girato due episodi, e poi avrei dovuto girarne un terzo che avrebbe dovuto fungere da backdoor pilot per The Flash". Grant ha proseguito: "Ma il responso del pubblico al personaggio fu così positivo che decisero di realizzare un pilot standalone. Lì ho capito che avremmo avuto sicuramente una serie su The Flash".

E per Barry Allen/Flash serie fu, ed è ancora oggi, in onda ogni martedì su The CW.