Arrival, stasera su Rai Movie il film di Denis Villeneuve con Amy Adams e Jeremy Renner

Stasera su Rai Movie, alle 21:10, va in onda Arrival, film fantascientifico diretto nel 2016 da Denis Villeneuve, basato sul racconto Storia della tua vita di Ted Chiang.

Dopo che sulla Terra sono giunte alcune misteriose astronavi aliene, un'esperta linguista (Amy Adams) viene contattata dall'esercito per determinare se gli extraterrestri hanno intenzioni pacifiche o se rappresentano una minaccia per l'umanità.

Con Amy Adams e Jeremy Renner protagonisti assoluti, Arrival è stato presentato nel 2016 in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia, dove, in corsa per il Leone d'oro, si è aggiudicato il Premio Arca CinemaGiovani per il miglior film in concorso e il Premio Future Film Festival Digital Award.

Candidato in 8 categorie nell'edizione 2017 degli Oscar, ha portato a casa la statuetta per il Miglior Montaggio sonoro.