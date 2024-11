Arrival, Denis Villeneuve dispiaciuto perché Amy Adams è stata snobbata agli Oscar: "Una grande delusione"

Denis Villeneuve si rammarica ancora del fatto che l'Academy non abbia premiato la straordinaria performance di Amy Adams in Arrival.

Villeneuve ha dichiarato a Variety che la Adams avrebbe dovuto ricevere una nomination all'Oscar per il suo ruolo nel film di fantascienza del 2016 Arrival. Secondo Villeneuve, la dedizione della Adams alla recitazione in green screen nel film sullo sbarco degli alieni sulla Terra meritava il riconoscimento dell'Academy.

Arrival e il linguaggio alieno: ecco come è stato creato

Le parole del regista

Arrival ha ricevuto otto nomination agli Oscar, tra cui quella per la miglior regia di Villeneuve. "Amy aveva tutto il peso del film sulle sue spalle", ha detto Villeneuve a proposito del ruolo della Adams. "Non è facile recitare in un film del genere, contro uno schermo verde o una pallina da tennis. Lei l'ha fatto sembrare senza sforzo, ed è un peccato che l'Academy non l'abbia riconosciuto".

Arrival: Amy Adams in un momento del film

A proposito della mancata premiazione della Adams, ha aggiunto: "È stata una grande delusione". La Adams è stata nominata agli Academy Awards sei volte in totale, l'ultima nel 2019 per Vice. Prossimamente sarà protagonista di Nightbitch, che uscirà nelle sale il 6 dicembre.

La Adams ha dichiarato a IndieWire che il riconoscimento dei premi non è un fattore che la spinge ad accettare i progetti. "Non è qualcosa a cui penso quando mi avvicino a un ruolo o quando cammino su un tappeto rosso", ha detto Adams. "Sono sempre contenta se il film ha un riscontro che aumenta l'esposizione del film stesso".

Arrival: Amy Adams e Jeremy Renner in un momento del film

Allo stesso modo, Villeneuve ha dichiarato a Variety che crea film per amore del cinema e non dell'Academy. "Come regista, sei un lupo solitario. Quando il tuo lavoro viene apprezzato dalla comunità, ti senti come se facessi parte di una famiglia. Questo è ciò che conta davvero per me", ha detto Villeneuve. "Fare film significa stare lontano dalla famiglia per mesi. Ogni volta che finisco un film, mi siedo e mi chiedo se la fiamma è ancora lì, perché non farò mai un film senza quel fuoco dentro di me". Si dice che il regista stia lavorando a Dune 3, dopo l'incredibile successo di Dune e del suo sequel del 2024, Dune - Parte Due.