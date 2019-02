Arrested Development 5, On My Block e Prosciutto e uova verdi, Netflix annuncia l'arrivo delle serie

Arrested Development - Ti Presento i Miei, tornerà ufficialmente il 15 marzo su Netflix con gli episodi della seconda metà della quinta stagione, come rivelato dal poster ufficiale condiviso online.

Nelle puntate inedite la famiglia Bluth deve fare i conti con le conseguenze del Cinco de Quatro e tutti si stanno chiedendo dove è finita Lucille Due? I Bluth saranno di nuovo insieme e riceveranno il premio di famiglia dell'anno, una situazione che aiuterà la campagna politica di Lindsay. I problemi però sono dietro l'angolo e sarà il compito di Michael cercare di risolvere la situazione.

Il cast dello show è composto da Jason Bateman, Michael Cera, Jeffrey Tambor, Jessica Walter, Will Arnett, Portia de Rossi, David Cross e Alia Shawkat.

You can't handle the Bluth. Arrested Development returns March 15 pic.twitter.com/07UA4hJlgB — Arrested Development (@arresteddev) February 19, 2019

Netflix ha inoltre annunciato che a marzo debutterà in streaming la seconda stagione di On My Block, la serie creata e prodotta da Lauren Iungerich, Eddie Gonzalez e Jeremy Haft. Al centro della trama ci sono quattro amici che devono affrontare il liceo mentre il loro legame viene messo alla prova.

Bisognerà invece attendere fino all'autunno per vedere la serie animata Prosciutto e uova verdi, tratta dal libro scritto da Dr. Seuss. Nella versione originale i doppiatori sono Adam Devine, Michael Douglas, Ilana Grazer, Diane Keaton, Eddie Izzard, Tracy Morgan, Keegan-Michael Key, Jeffrey Wright, Jillian Bell, John Turturro e Daveed Diggs.

Al centro della trama ci saranno due improbabili amici che si ritrovano coinvolti nel salvataggio di una creatura in via di estinzione che sperano di poter liberare nel suo ambiente naturale, situazione che darà vita a un'avventura indimenticabile.

Ecco il teaser: