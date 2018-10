Arrested Development 5: questa sarà l'ultima stagione?

Marica Lancellotti

Arrested Development è solo a metà della sua quinta stagione su Netflix (i restanti 8 episodi verranno distribuiti prossimamente), ma, stando alle ultime voci, questa volta potrebbe aver terminato per sempre la sua corsa. A rivelarlo è stato l'attore David Cross, interprete di Tobias Fünke, durante il suo intervento nel podcast del Late Night with Seth Meyers: "Ho imparato a dire "mai dire mai" ma non vedo come questo possa accadere ancora, per una serie di motivi", rispondendo alla domanda sul possibile rinnovo dello show. La sua dichiarazione segue quella di Cindy Holland, vice presidente dei contenuti originali Netflix, che aveva in precedenza rivelato: "Non so se ci sarà una stagione 6. Francamente non ne abbiamo ancora mai discusso".

Arrested Development non ha certo mai avuto vita facile, pur essendo riconosciuta come una delle serie comedy più innovative nel panorama televisivo degli ultimi 20 anni. Arrivata sul piccolo schermo nel 2003 grazie a FOX, fu cancellata dopo sole 3 stagioni per gli ascolti poco soddisfacenti, nonostante i premi e i pareri positivi della critica. Netflix, a distanza di 10 anni esatti, l'ha riportata in auge, inserendola nel proprio catalogo di contenuti originali: nel 2013 è andata in onda la sospirata quarta stagione, per la gioia dei fan, che non ha però avuto l'accoglienza sperata. Quando un ulteriore ciclo di episodi sembrava ormai fuori discussione, Netflix ha sorpreso tutti annunciandone un quinto, composto da 16 puntate, anticipato, però, dalla messa in onda di una nuova versione della stagione 4, montata, questa volta, in maniera più tradizionale.

A tutti questi problemi se n'è aggiunto un altro nel 2017: le denunce per molestie all'indirizzo della star Jeffrey Tambor. Licenziato da Amazon, e costretto a lasciare Transparent, l'attore è stato invece confermato da Netflix nel cast di Arrested Devleopment, ma è stata proprio questa decisione a portare a galla nuove accuse, questa volta da parte di Jessica Walter, interprete di Lucille Bluth.

"Mai dire mai", per fare eco a David Cross, ma un ulteriore rinnovo di Arrested Development, a questo punto, sembra quantomai improbabile.