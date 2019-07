Arnold Schwarzenegger presenterà Terminator: Destino Oscuro al San Diego Comic-Con 2019!

Arnold Schwarzenegger tra gli ospiti del San Diego Comic-Con 2019 con Terminator: Dark Fate. Il divo muscolare approderà alla kermesse per presentare il nuovo capitolo della sag robotica che vede nel cast Linda Hamilton, Natalia Reyes, Mackenzie Davis, Gabriel Luna e Diego Boneta.

Terminator: Dark Fate, un primo piano di Arnold Schwarzenegger

Gli attori e il regista di Terminator: Destino Oscuro Tim Miller interverranno nella Hall H il 18 luglio per lanciare il film in arrivo mostrando materiali video inediti.

L'ultima visita di Arnold Schwarzenegger al San Diego Comic-Con risale al 2013, quando l'attore è intervenuto nel panel dedicato a I mercenari 2.

Terminator: Destino Oscuro è il sesto film del franchise ma non rispetterà la cronologia di tutti gli altri 5 film. Come ha più volte ribadito James Cameron, tornato qui in veste di produttore, la nuova prova da cyborg di Schwarzenegger si collegherà direttamente a Terminator 2 - il giorno del giudizio, del 1991, e ignorerà quanto accaduto negli altri 3 sequel.

In uno scenario post-apocalittico infuria una feroce battaglia tra cyborg: da una parte il cattivo, interpretato da Gabriel Luna, dall'altro lato c'è Mackenzie Davis, che scopriremo poi essere una vera e propria guardia del corpo del personaggio interpretato da Natalia Reyes. La Davis sarà quindi la "Arnold Schwarzenegger" di Destino Oscuro? In pratica sì, anche se Schwarzenegger, quello vero, c'è, nel film come nel trailer, anche se non è dato ancora sapere come sia riuscito a ritornare dopo gli eventi di Terminator 2. E insieme a lui, per l'occasione, è tornata anche Sarah Connor/Linda Hamilton che, a giudicare dal trailer, è più agguerrita e arrabbiata che mai.

L'uscita italiana di Terminator: Destino Oscuro è fissata per il 31 ottobre.