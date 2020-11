Arnold Schwarzenegger affetta il tacchino con un pugnale e dona 500 tacchini ai poveri

Arnold Schwarzenegger mostra l'enorme pugnale usato per affettare il tacchino del Ringraziamento mentre rinnova la tradizione annuniale dei 500 tacchini donati a un cento di East LA.

Il buon cuore di Arnold Schwarzenegger si rivela in occasione del Ringraziamento quando il divo ha deciso di donare 500 tacchini ai poveri di Los Angeles, non senza concedersi un tacchino per sé e la sua famiglia che affetta... con un pugnale massiccio.

Arnold Schwarzenegger ha celebrato il Ringraziamento a casa con la famiglia, ma ha anche aiutato colo che hanno bisogno donando 500 tacchini all'Hollenback Center di Los Angeles. Purtroppo l'emergenza sanitaria ha impedito a Schwarzenegger di recarsi di persona a consegnare i tacchini, ma questo non lo ha distolto dall'intento di alleviare le sofferenze di tanti poveri californiani almeno per un giorno. Ecco cosa ha scritto il divo su Twitter:

"Felice Ringraziamento! Siate grati, state al sicuro e se potete restituite qualcosa agli altri. Ogni anno dono 500 tacchini all'Hollenbeck Center di East LA. Quest'anno non sono potuto venire di persona per festeggiare tutti insieme, ma ho inviato i tacchini. Che cosa donerete voi durante le festività?"

Schwarzenegger è ancora in convalescenza dopo l'operazione al cuore subita a Cleveland il mese scorso. L'attore si prepara al debutto sul piccolo schermo in una serie action che sarà distribuita su Netflix prossimamente.

Arnold Schwarzenegger fuma la pipa di Terminator, regalo di un fan