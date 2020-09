Arnold Schwarzenegger fuma la pipa di Terminator, regalo di un fan

Un fan di Arnold Schwarzenegger ha intagliato una pipa a forma di Terminator come regalo di compleanno per l'ex governatore della California.

A fan on Reddit carved this pipe for Arnold @Schwarzenegger’s birthday and then this happened: pic.twitter.com/tOqwMUuhMZ — Yoni (@OriginalYoni) September 2, 2020

Il 30 luglio Arnold Schwarzenegger ha compiuto 73 anni e per il suo compleanno ha ricevuto un regalo davvero speciale. Tutto è partito su Reddit, dove un giovane artista, specializzato nell'intaglio del legno, ha condiviso la foto di una sua opera particolare, ovvero una pipa a forma di Terminator, personaggio interpretato dall'ex governatore della California nel 1984.

L'immagine della pipa non è passata inosservata ed ha attirato l'attenzione del diretto interessato, Arnold Schwarzenegger, che è intervenuto sotto al post per fare i complimenti all'utente e chiedergli, tra il serio e lo scherzo, se fosse interessato a vendergli l'oggetto.

"Ho scolpito questa pipa appositamente per il compleanno di Arnold" ha scritto il fan, noto come RadonLab sul sito web. "Wow. È fantastica. È bellissima. Me la venderesti?" ha quindi risposto l'attore americano. A quel punto il ragazzo ha detto "Mi piacerebbe darti questa pipa. Sarebbe un grande onore per me. Come posso contattarti?" ed è lì che i due hanno raggiunto l'accordo, con Schwarzenegger che ha scritto "Se proprio insisti a darmela, insisto nel mandarti poi una foto di me mentre la uso. Te la mando via email se per te va bene. Mandami un messaggio privato e ti invierò i dettagli".

A quel punto la pipa ha raggiunto la casa dell'attore che, come d'accordo, si è fotografato mentre la fumava ed ha scritto anche una dedica per il fan: "A Radon, grazie per la fantastica pipa. Arnold Schwarzenegger". Dopo aver caricato l'immagine su Reddit, il giovane artista ha ricevuto un commento pubblico dell'attore, "La amo! Sei davvero talentuoso e non posso ringraziarti abbastanza!", al quale ha risposto "Probabilmente non mi hai rallegrato solo la giornata ma la vita intera! Grazie davvero, per me è magico vederti con uno dei miei lavori. Ancora non ci credo!".

Insomma, e vissero tutti felici e contenti: Arnold Schwarzenegger è apparso felice come un bambino con il suo regalo di compleanno, mentre il suo fan ricorderà questo momento magico per tutta la vita. L'attore ha festeggiato i suoi 73 anni in famiglia, insieme all'ex moglie Maria Shriver e ai loro quattro figli, Patrick, Christina, Christopher e Katherine con suo marito Chris Pratt.