Arnold Schwarzenegger stupito dalla nudità del figlio in The White Lotus: "All'improvviso ho visto il pisello"

Arnold Schwarzenegger ha confessato di essere rimasto sbalordito nel vedere suo figlio, l'attore Patrick Schwarzenegger, seguire le sue orme con una scena di nudo in The White Lotus.

"Non potevo crederci. Guardo la tua serie e vedo il tuo sedere che spunta fuori. E all'improvviso, ho visto il pisello", ha detto Schwarzenegger in una doppia intervista per Variety. "Cosa sta succedendo? È pazzesco."

È stato allora che l'ex governatore della California ha capito di avere molto in comune col figlio. "Allora mi sono detto, 'Beh, Arnold, hai fatto la stessa cosa in Conan e Terminator, quindi non lamentarti .È stato uno shock per me scoprire che stavi seguendo le mie orme così da vicino".

L'orgoglioso genitore ha proseguito ammettendo: "La tua recitazione mi ha sorpreso moltissimo. Non che non sapessi che eri bravo, ma era semplicemente incredibile il tipo di cose che facevi nella serie."

Il giovane Schwarzenegger ha debuttato nella terza stagione dell'acclamata commedia drammatica di Mike White, The White Lotus, interpretando un ricco finanziere in vacanza con la sua famiglia del sud in Thailandia, che distrugge la relazione coi suoi cari dopo un rapporto incestuoso con il fratello minore (Sam Nivola). In precedenza aveva ammesso di aver guardato la serie con la sua famiglia, inclusa la madre Maria Shriver, e di come "avessero avuto reazioni diverse nel vedermi completamente nudo."

"Mio padre lo trovava esilarante. Mia madre non capiva nemmeno bene cosa stesse succedendo", ha raccontato l'attore durante un'apparizione a Today all'inizio di quest'anno. "Ognuno aveva un pensiero diverso. La mia fidanzata (la modella Abby Champion, ndr) è sprofondata sulla sedia, era un po' agitata".

Una serie disinibita per un figlio d'arte

A febbraio Arnold Schwarzenegger ha svelato la sua reazione alla scena di nudo del figlio Patrick in The White Lotus 3 con un commento su Instagram che accompagnava le foto sul red carpet della premiere, in cui si legge: "Potrei dire di essere sorpreso di scoprire che ha una scena di nudo, ma cosa posso dire? La mela non cade lontano dall'albero".

Patrick Schwazenegger in una scena di The White Lotus

Da figlio d'arte, nell'intervista a Variety Patrick Schwarzenegger ha affrontato anche il tema scottante del nepotismo nell'industria, svelando di aver pensato di usare uno pseudonimo per prendere le distanze dai suoi famosi genitori.

"Ci ho messo un po' per arrivare a un punto in cui ero meno preoccupato di vivere nella vostra ombra e più desideroso di fare le cose come pensavo di dover fare", ha detto a suo padre.

"Sono contento che tu abbia mantenuto il nome, perché ora posso prendermene il merito", ha risposto Arnold. "Ti sei unito a una lista molto ristretta di persone: sai, nonostante il nome penso che Jamie Lee Curtis sia una delle più grandi attrici della storia. Se dimostri di avere la stoffa giusta, puoi liberarti completamente dall'idea del nepotismo."