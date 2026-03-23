Arnold Schwarzenegger, per King Conan si sta sottoponendo ad allenamenti estremi a 78 anni

Arnold Schwarzenegger si prepara a tornare nei panni di Conan, con allenamenti intensi a 78 anni che sfidano la sua cardiopatia. Il progetto King Conan prende forma dopo anni di tentativi, segnando il ritorno di una delle icone più storiche del cinema d'azione.

Un ritorno che sfida il tempo (e il corpo)

A 78 anni, Arnold Schwarzenegger sta facendo qualcosa che va oltre la nostalgia: si sta preparando fisicamente per tornare a essere Conan. Non un cameo, non un'apparizione simbolica, ma un vero ritorno in King Conan, sequel diretto del classico del 1982 Conan il Barbaro. E la preparazione, a quanto emerge, è tutt'altro che leggera.

La locandina di Conan il barbaro

Secondo le informazioni disponibili, l'attore ha iniziato un allenamento intenso per recuperare - per quanto possibile - la fisicità che lo rese un'icona negli anni '80. Un obiettivo ambizioso, considerando l'età e il percorso medico che ha segnato la sua vita negli ultimi decenni. Schwarzenegger ha infatti affrontato diversi interventi cardiaci, tra cui operazioni a cuore aperto e l'impianto di un pacemaker. Eppure, non ha mai abbandonato del tutto la disciplina fisica che lo aveva portato a dominare il bodybuilding mondiale.

Il punto non è tanto tornare identico a sé stesso, quanto riattivare quella presenza scenica che aveva definito il personaggio. Conan, del resto, non è solo muscoli: è postura, sguardo, peso sullo schermo. E Schwarzenegger sembra voler lavorare proprio su questo equilibrio, cercando di trasformare l'età in una nuova dimensione narrativa.

Il film racconterà infatti un Conan più maturo, un re che dopo anni di potere viene richiamato all'azione. Un'idea che si intreccia perfettamente con la realtà dell'attore: un ritorno non da eroe giovane, ma da figura che porta con sé il tempo vissuto. In questo senso, il progetto non appare come un semplice revival, ma come una rilettura del mito.

Un progetto inseguito per decenni (e ora finalmente reale)

Se King Conan sembra oggi una realtà concreta, è anche perché è un progetto che Hollywood ha cercato di realizzare per anni senza mai riuscirci davvero. Diverse versioni sono state sviluppate nel tempo, con nomi importanti coinvolti - dal regista originale John Milius fino alle Wachowski - ma nessuna è mai arrivata alla produzione.

Arnold Schwarzenegger oggi

Ora, la situazione è cambiata. Alla regia è associato Christopher McQuarrie, sceneggiatore premio Oscar per I soliti sospetti e collaboratore storico di Tom Cruise, con cui ha firmato alcuni dei capitoli più recenti di Mission: Impossible. Una figura che porta con sé un approccio narrativo preciso, spesso orientato verso personaggi complessi e storie costruite su tensione e introspezione, anche all'interno del cinema d'azione.

Il coinvolgimento di McQuarrie suggerisce che il film potrebbe puntare su qualcosa di più articolato rispetto al semplice spettacolo muscolare. Non solo combattimenti e scenografie epiche, ma anche un racconto che tenga conto del tempo trascorso - dentro e fuori dallo schermo.

Per Schwarzenegger, si tratta anche di un ritorno importante al cinema dopo anni relativamente lontani dai grandi franchise. La sua ultima apparizione in una saga di questo tipo risale a Terminator: Dark Fate nel 2019. Nel frattempo, ha continuato a lavorare, ma senza un progetto capace di ridefinire il suo legame con il pubblico.

E proprio per questo, King Conan assume un valore simbolico particolare. Non è solo il ritorno di un personaggio, ma quello di un'idea di cinema: fisico, diretto, costruito sulla presenza dell'attore. In un'epoca dominata da effetti digitali e universi condivisi, rivedere Schwarzenegger allenarsi per tornare Conan ha qualcosa di quasi anacronistico e forse proprio per questo estremamente affascinante.