Arnold Schwarzenegger: perché la figlia "trema" ogni volta che lui prova a tenere in braccio la nipote

Aver cresciuto cinque figli non sembra una garanzia sufficiente a Katherine Schwarzenegger che "trema" ogni volta che il padre, l'attore Arnold Schwarzenegger, prova a prendere in braccio la nipotina Lyla.

Terminator: Destino Oscuro, un primo piano di Arnold Schwarzenegger

Il divo 73enne ha raccontato il curioso retroscena familiare durante un'ospitata al Jimmy Kimmel Live parlando della sua esperienza inedita come nonno. La piccola Lyla, figlia di Katherine Schwarzenegger e del marito Chris Pratt, è nata nell'agosto 2020.

"Essere nonno è fantastico" ha esclamato Schwarzy. "L'unico problema è che a pensarci mi sento vecchio. Adesso ho una nipote. Un'esperienza fantastica, Lyla è una bambina bellissima. Sono molto orgoglioso di Katherine e Chris. Se la stanno cavando bene insieme come genitori."

Quando entra nei dettagli della sua esperienza di nonno, Arnold Schwarzenegger confessa di aver cambiato pannolini e preparato pappe da padre, "durante la crescita dei miei figli ho partecipato ed è stato molto divertente. Ma non ho mai cambiato i pannolini a Lyla, perché penso che Katherine sia la custode esperta. Ogni volta che tocco la bambina comincia a urlare 'Oh, mio Dio! Devi fare così!.' Le ho detto 'Katherine, andiamo. Ho tenuto abbastanza neonato in braccio per sapere esattamente come si fa. Sono un esperto'. Ma lei impazzisce e lo vuole fare lei."