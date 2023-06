Arnold, su Netflix in streaming da oggi

Arnold, la mini serie documentaria in tre parti sulla vita di Arnold Schwarzenegger, sbarca in streaming su Netflix a partire da oggi 7 giugno 2023 per tutti gli utenti abbonati.

Arnold, la mini serie documentaria in tre parti sulla vita di Arnold Schwarzenegger, sbarca in streaming su Netflix a partire da oggi 7 giugno 2023 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Questa docuserie in tre parti segue il percorso di Arnold Schwarzenegger dalla campagna austriaca ai più alti livelli del sogno americano. In una serie di interviste sincere Schwarzenegger, gli amici, i rivali, i coprotagonisti e gli osservatori discutono di vari argomenti, dalla sua esperienza come culturista ai trionfi a Hollywood, passando per il periodo come governatore della California e sottolineando le gioie e le difficoltà della sua vita familiare in una storia che rispecchia la sua esuberante personalità.

Locandina di Arnold

In Arnold ci sono tantissimi volti noti e molto noti nel mondo di Hollywood: spazio a James Cameron, Danny DeVito, Jamie Lee Curtis, Linda Hamilton, Sylvester Stallone, Ivan Reitman e il conduttore Jay Leno, tra gli altri. Tra i vari argomenti che Arnold tratterà, c'è anche uno dei più chiacchierati delle ultime ore, ovvero la vita privata dell'attore, che ha avuto un figlio dalla governante Maria Baena mentre l'uomo era ancora in coppia con Maria Shriver, da cui ha avuto i quattro figli Katherine, Christina, Patrick e Christopher. Il figlio esterno al matrimonio, Joseph Baena, sta tentando la strada attoriale.