Arnold Schwarzenegger ammette i suoi errori commentando le accuse di molestie e il suo tradimento

Arnold Schwarzenegger, in occasione della docuserie in arrivo su Netflix dedicata alla sua vita e alla sua carriera, ha affrontato le accuse di molestie che gli erano state rivolte e ha parlato del tradimento che ha portato alla fine del suo matrimonio con Maria Shriver.

Il progetto debutterà sulla piattaforma di streaming il 7 giugno e promette di svelare alcuni retroscena sui momenti più significativi della vita della star.

Le accuse di molestie

Arnold Schwarzenegger, cinque giorni prima delle elezioni che lo hanno poi portato a diventare il Governatore della California, era stato accusato tra le pagine del Los Angeles Times di aver molestato e umiliato sei donne. L'attore aveva smentito in modo deciso i racconti pubblicati, accusando la testata di voler rovinare la sua campagna elettorale. La star aveva poi ammesso in modo molto vago che in passato "si era comportato male", ritrattando poi le sue parole.

Nel corso delle settimane altre donne si erano fatte avanti, sostenendo che Schwarzenegger le avesse toccato in modo inappropriato.

Nella docuserie ora Arnold spiega: "La mia reazione all'inizio è stata in un certo senso sulla difensiva. Oggi posso ripensarci e dire che non importa il periodo in cui siamo. Che si tratti di quaranta anni fa all'epoca di Muscle Beach, o sia ora, era sbagliato. Era una cazzata. Dimentichiamo tutte le scuse, era sbagliato".

Carla Hall, una delle reporter che aveva firmato l'articolo, ha ammesso: "Personalmente sono rimasta sorpresa che le accuse non abbiano avuto più conseguenze sull'elezione. Ho pensato che più persone sarebbero rimaste offese".

Il tradimento

Schwarzenegger ha poi parlato del suo tradimento con la governante Mildred Patricia Baena, con cui ha avuto un figlio nel 2011, che ha portato alla fine del matrimonio con Maria Shriver. Arnold ha aggiunto: "Il motivo per cui mi sono sentito realmente riluttante nel parlarne è perché ogni volta che lo faccio si riaprono delle ferite. E io... penso di aver causato abbastanza dolore alla mia famiglia con i miei errori. Perché tutti hanno dovuto soffrire. Maria ha sofferto, i ragazzi hanno sofferto, Joseph, mia madre, tutti. Dovrò vivere con questa consapevolezza per il resto della mia vita".

L'attore ha sottolineato: "Le persone ricorderanno i miei successi e anche questi fallimenti. Ed è un fallimento enorme. Ho avuto dei fallimenti in passato, nella mia carriera. Ma questo? Si tratta di qualcosa di completamente diverso, una dimensione totalmente differente di fallimento".

Schwarzenegger ha quindi sottolineato: "Ho visto Joseph diventare un fantastico essere umano, e un uomo fantastico, mi sento orgoglioso e mi sento davvero bene nel vederlo. Quello che ho fatto è stato sbagliato, ma non voglio fargli avere la sensazione che non sia benvenuto in questo mondo perché lo è davvero. E gli voglio bene. Ed è diventato un giovane straordinario. Sono davvero felice per il fatto che, pur essendo una storia triste, siamo riusciti a crescere bene i nostri figli".