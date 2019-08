Arnold Schwarzenegger su Conan il barbaro: "Stiamo parlando del sequel con il regista del primo film"

Non è un segreto che Arnold Schwarzenegger sia impaziente di tornare nei panni di Conan il barbaro tanto che lo stesso attore ha ammesso di aver finalmente parlato del sequel direttamente con John Milius, postando una loro foto insieme, scattata in occasione dell'ultimo Comic-Con a San Diego. I due, che avevano collaborato per il primo iconico film del 1982, avrebbero addirittura discusso della sceneggiatura. Che sia la volta buona?

Di per sé, infatti, è una novità non da poco se si tiene conto che le ultime notizie su un possibile sequel di Conan il barbaro, provvisoriamente intitolato King Conan, risalivano a febbraio, quando Arnold Schwarzenegger aveva postato su Twitter un video con in mano una copia del fumetto firmato da Jason Aaron e Mahmud Asrar. "Si tratta di un fumetto fantastico. Guardate qui. Conan il Conquistatore, wow! Questo mi assomiglia un po'. Ma quest'altro... mi somiglia di sicuro! È un film che voglio fare da molto tempo. Facciamolo!", così aveva chiosato l'attore, facendo capire che bisognava rompere gli indugi e iniziare a pensare seriamente ad una nuova opera con protagonista il guerriero cimmero. L'età non è un problema, nonostante abbia 71 primavere, l'attore austriaco è in forma e se la trama dovrebbe ricalcare lo script che era circolato qualche anno fa, gli si adatterebbe perfettamente. "Sono rimasto seduto sul trono per anni e anni - per decenni - e poi, all'improvviso, beh arriva il momento in cui vogliono rovesciarmi", aveva specificato nel 2016 facendo riferimento a come sarebbe proseguita la storia.

Se le cose dovessero andare in porto, questo implicherebbe, ovviamente, resettare il reboot del 2011, Conan the Barbarian 3D, con Jason Momoa, accolto in modo disastroso da pubblico e critica. D'altronde non sarebbe la prima volta a Hollywood, e poi: 'old but gold'. È sempre meglio l'originale della copia. Ed è proprio seguendo questa filosofia che potremo vedere molto presto Arnie in un altro ruolo celebre, quello del cyborg in Terminator: Destino Oscuro che arriverà nei cinema il 1° novembre.