Arnold Schwarzenegger è il nuovo Chief Action Officer di Netflix, il suo arrivo al quartier generale (VIDEO)

Arnold Schwarzenegger è tornato alla grande con una serie action, esclusiva per Netflix, dal titolo Fubar. Ma la sua collaborazione con la piattaforma di streaming non si limiterà a questo show dal momento che è stato nominato Chief Action Officer di Netflix. Ovviamente si tratta di una campagna promozionale e il video è stato diffuso sui social sulla piattaforma.

Nel promo vediamo il divo arrivare a bordo di un carro armato e poi prendere il suo posto all'interno del quartier generale di Netflix, passando in rassegna tutti i progetti action presenti sulla piattaforma: da The Mother a The Night Action, da Tyler Rake 2 a Heart of Stone, fino ad arrivare alla sua serie, Fubar.

"Nessuno adora l'azione come me. Ecco perché ho accettato l'incarico di Chief Action Officer di Netflix" afferma un sorridente Arnold Schwarzenegger nel video.

Arnold Schwarzenegger: "Ho chiuso con la saga di Terminator"

Di cosa parla Fubar?

Costretti a fare gioco di squadra, un padre e sua figlia scoprono di lavorare entrambi segretamente da anni come agenti della CIA, rendendosi così conto che il loro rapporto è un castello di menzogne e che in realtà non si conoscono per niente. FUBAR descrive dinamiche familiari universali in un contesto di spie, scene d'azione mozzafiato e tanto umorismo.

Il cast include anche Monica Barbaro, Milan Carter, Fortune Feimster, Travis Van Winkle, Jay Baruchel, Andy Buckley, Aparna Brielle, Barbara Eve Harris, Fabiana Udenio e Gabriel Luna (che aveva già lavorato con Schwarzenegger in Terminator: Destino Oscuro).

L'uscita in streaming di tutti gli otto episodi di FUBAR è fissata per il 25 maggio prossimo.