FUBAR: Netflix annuncia il rinnovo per la stagione 2 con il divertente video degli errori sul set

FUBAR, la serie con star Arnold Schwarzenegger, tornerà con gli episodi della stagione 2: Netflix, durante l'evento TUDUM, ne ha infatti annunciato il rinnovo condividendo il divertente video degli errori sul set.

Nel filmato si vedono così i protagonisti alle prese con situazioni complicate, battute impossibili da pronunciare, risate inarrestabili, scene d'azione e un clima estremamente rilassato sul set.

L'esordio di Arnold nelle serie tv

Arnold Schwarzenegger ha debuttato nel mondo delle serie tv con FUBAR.

Lo show racconta quello che accade quando, costretti a fare gioco di squadra, un padre e sua figlia scoprono di lavorare entrambi segretamente da anni come agenti della CIA, rendendosi così conto che il loro rapporto è un castello di menzogne e che in realtà non si conoscono per niente.

FUBAR segue dinamiche familiari universali in un contesto di spie, scene d'azione mozzafiato e tanto umorismo.

Fubar, la recensione: quando non basta Arnold Schwarzenegger (e la rivelazione Monica Barbaro)

Il cast del progetto targato Netflix include anche Monica Barbaro, Milan Carter, Fortune Feimster, Travis Van Winkle, Jay Baruchel, Andy Buckley, Aparna Brielle, Barbara Eve Harris, Fabiana Udenio e Gabriel Luna (che aveva già lavorato con Schwarzenegger in Terminator: Destino Oscuro).