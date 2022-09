Armie Hammer, la zia non è stupita dalle accuse: "la nostra famiglia ha sempre coperto i crimini"

alla vigilia dell'uscita della docuserie House of Hammer, la zia di Armie Hammer confessa di non essere affatto stupita delle accuse piovute sul nipote vista la lunga tradizione di crimini in famiglia.

La zia di Armie Hammer, Casey Hammer, ha dichiarato di non essere stupita dalle accuse piovute sul nipote visto che la sua famiglia ha una lunga tradizione di crimini che ha sempre cercato di nascondere.

"Onestamente non sono rimasta sorpresa o scioccata", ha spiegato Casey Hammer, autrice del libro Surviving My Birthright, in esclusiva a Us Weekly martedì 30 agosto, prima della premiere della docuserie Discovery+ House of Hammer. "Crescendo, sono stata esposta a crimini orribili ed esperienze che sono state nascoste perché era tutto segreto e non potevamo parlarne".

Quando le accuse di abusi sessuali su suo nipote hanno iniziato a emergere all'inizio del 2021, Casey Hammer le ha ritenute, purtroppo, "normali":

"Ho pensato, 'Oh, eccoci qui. Un altro uomo Hammer. Quello che mi ha sconvolto è stato il fatto che si stessero concentrando su Armie, sul cannibalismo e sulla sua carriera. Ma che dire delle vittime che ha lasciato sul suo cammino? Che si tratti di abuso fisico, mentale o di qualsiasi tipo, ti mette a dura prova. E devi sapere che ci sono altri là fuori come te che stanno vivendo la stessa situazione".

Casey è la sorella del padre di Armie, Michael Hammer, e sono entrambi nipoti di Armand Hammer, magnate morto nel 1990. House of Hammer esplorare gli scandali che circondano Armie e l'eredità del resto della famiglia.

Da parte sua, Casey Hammer ha denunciato gli scandali di famiglia per anni, pubblicando Surviving My Birthright nel 2015:

"Quando mio nipote è imploso sui social media l'anno scorso... ha fatto luce sulla famiglia e su qualcosa con cui convivevo da 61 anni e di cui parlavo, e nessuno voleva necessariamente ascoltare o credere. Volevo sostenere le vittime e condividere la mia storia. Quando ho scritto il libro per la prima volta sette anni fa, è stato qualcosa che ho fatto per me stessa, perché non riuscivo a dare un senso a come ho vissuto tutto questo trauma".