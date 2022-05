Armie Hammer, il true crime House of Hammer esplorerà i segreti della sua famiglia

Ogni famiglia ha la sua dose di scheletri nell'armadio; House of Hammer sarà una serie true crime che esplorerà i sordidi segreti di cinque generazioni della famiglia di Armie Hammer. La serie sarà prodotta da Discovery+.

Le malefatte di Armie Hammer e della sua famiglia arriveranno presto su Discovery+, che ha ordinato una serie true crime sui peccati di cinque generazioni della sua famiglia. Secondo quanto riportato da Vanity Fair, House of Hammer esplorerà il sordido passato della famiglia del protagonista di Chiamami col tuo nome, utilizzando "un archivio di interviste ai sopravvissuti a questa famiglia".

La serie promette di immergersi "in una dinastia disfunzionale, i cui personaggi maschili hanno sempre mostrato le conseguenze del privilegio bianco e della mascolinità tossica".

Vanity Fair ha ricostruito in un articolo la lunga storia di intrighi e comportamenti violenti della famiglia Hammer. Nel 1919, il bis-bisnonno dell'attore, il dottor Julius Hammer, fu condannato al carcere per omicidio colposo di primo grado dopo aver praticato un aborto sulla moglie di un diplomatico russo. In seguito, i discendenti di Hammer si avvicinarono a Vladimir Lenin e a Joseph Stalin per rafforzare i loro legami con il petrolio nella regione. Negli anni '90, la famiglia è stata smascherata per "riciclaggio di denaro, uso di opere d'arte per finanziare lo spionaggio sovietico, corruzione nel settore petrolifero e furto di uova Fabergé". Per non parlare dei contributi illegali alla campagna di Nixon, delle amanti e dei faccendieri di cui godeva il padre dell'attore, Armand Hammer.

L'anno scorso, Armie Hammer è stato accusato di violenza sessuale da più donne, e di aver aggredito fisicamente un'ex compagna nel 2017. L'avvocato di Hammer, Andrew Brettler, ha negato quelle che ha definito "accuse oltraggiose" in un comunicato. L'attore è stato anche accusato di aver inviato messaggi di testo che descrivono luride fantasie sessuali, tra cui stupro e cannibalismo. Lo scorso maggio Hammer si è ricoverato in un centro di cura in Florida nel tentativo di risolvere i suoi "problemi di droga, alcol e sesso".