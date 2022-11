Armie Hammer: il padre Michael Armand Hammer è morto a 67 anni

Michael Armand Hammer, uomo d'affari e padre dell'attore Armie Hammer, è morto domenica 20 novembre 2022 all'età di 67 anni in seguito a una lunga battaglia contro il cancro. La notizia è stata confermata da People e TMZ.

Michael Armand Hammer era noto per il suo coinvolgimento con la Occidental Petroleum Corporation, la compagnia del bisnonno, il tycoon del petrolio Armand Hammer. Inoltre si era occupato della Hammer International Foundation, della Armand Hammer Foundation, delle Hammer Galleries e della Hammer Productions. Prima di unirsi alla Occidental Petroleum nel 1982, aveva lavorato in alcune banche per investimenti a New York.

Michael Armand Hammer ee la sua ex moglie Dru Ann Mobley hanno avuto due figli: l'attore Armie Hammer, 36, e l'imprenditore Viktor Hammer, 34. Hammer e Mobley sono stati sposati per 27 anni, dal 1985 l 2012.

Nel 2021 la sorella di Michael, Casey Hammer, ha dichiarato a Vanity Fair che il loro padre Julian aveva ereditato solo 250.000 dollari della fortuna del nonno del valore di 40 milioni. Michael aveva ricevuto la maggior parte dell'eredità, include due gallerie d'arte e due fondazioni.

Bones and All, Luca Guadagnino: "Per la mia storia d'amore cannibale non ho pensato ad Armie Hammer"

Nel 2011, una delle gallerie d'arte ereditata da Hammer, la Knoedler Gallery, è rimasta coinvolta in un'enorme truffa artistica quando il dirigente Pierre Lagrange ha citato in giudizio la galleria e la sua ex direttrice Ann Freedman per avergli venduto un dipinto falso di Jackson Pollock per 17 milioni di dollari. Queste accuse, emerse inizialmente nel 2009, hanno rivelato un presunto giro di contraffazione da 70 milioni di dollari che vendeva dipinti contraffatti dal 1994.

Sebbene Hammer non sia stato personalmente accusato di cattiva condotta legata al giro di frode, testimonianze durante il processo hanno affermato che aveva utilizzato il fondo della galleria per spese personali come un viaggio a Parigi e due veicoli di lusso.

La famiglia Hammer è stata al centro della docuserie di Discovery+ House of Hammer, che ha rivelato numerosi scandali nella storia del clan.