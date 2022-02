Armie Hammer e la moglie stanno cercando di recuperare il loro rapporto: ecco come

Dopo dieci anni di matrimonio, Armie Hammer ed Elizabeth Chambers si sono separati a causa dello scandalo che ha coinvolto l'attore, accusato di avere problemi di droga, alcol e accusato anche di abusi sessuali. Ora, però, sembra che i due si stiano riavvicinando.

Una giusta causa: una scena con Armie Hammer

Secondo quanto riportato da People, Armie Hammer sta cercando di recuperare il rapporto con la moglie Elizabeth, dopo un lungo periodo di riabilitazione per risolvere i suoi problemi. Una fonte vicina ai due ha riferito al magazine queste parole: "La priorità di Elizabeth sono sempre stati i suoi figli e il loro benessere. L'anno passato non è stato facile, ma lei e Armie si sono sempre amati."

Armie Hammer e la moglie hanno due figli, la figlia Harper Grace, 7 anni, e il figlio Ford Douglas Armand, 4. A quanto pare dalle parole della fonte a loro vicina, i due stanno cercando il modo migliore per non far soffrire i loro bambini: "Stanno lentamente cercando di capire come far funzionare le cose, ma essere genitori dei loro due figli verrà sempre prima"

Un'altra fonte ancora ha detto a People che Elizabeth Chambers è sempre stata innamorata di Armie Hammer, nonostante tutto: "Lui è davvero l'amore della sua vita. Ovviamente hanno avuto molti problemi, ma la riabilitazione e di Armie ha dimostrato che si è molto impegnato in grandi cambiamenti. Vanno d'accordo e si divertono a uscire con i bambini"

Vedremo come andrà a finire tra i due, ma ricordiamo che Armie Hammer è attualmente accusato di stupro per un incidente del 2017 con un ex partner. La donna, identificata solo dal suo nome Effie, ha detto che Hammer l'ha "violentata" per quattro ore a Los Angeles nel 2017, durante le quali "ha sbattuto la testa contro un muro" e "ha battuto i piedi con un frustino."