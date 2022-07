Armie Hammer lavora come venditore di multiproprietà alle Cayman per sbarcare il lunario

Armie Hammer lavorerebbe come venditore di multiproprietà alle Isole Cayman per sbarcare il lunario e stare vicino alla famiglia.

Armie Hammer non farà il concierge in un hotel, ma a quanto pare i problemi finanziari seguiti allo scandalo in cui è stato coinvolto lo avrebbero spinto a trovare un lavoro ordinario: il venditore di multiproprietà alle Isole Cayman.

Chiamami col tuo nome: Armie Hammer e Timothée Chalamet in un'immagine tratta dal film

Dopo che il suo avvocato ha negato la scorsa settimana che l'attore 35enne - accusato di abusi sessuali - abbia abbandonato i riflettori per lavorare in un resort, una fonte ha affermato a Variety che starebbe facendo il venditore di immobili perché "al verde."

"Lavora al resort e vende multiproprietà", ha affermato la fonte. "La realtà è che è completamente al verde e sta cercando di riempire le giornate e guadagnare soldi per mantenere la sua famiglia".

Secondo la fonte di Variety, Armie Hammer gestirebbe un complesso di appartamenti alle Isole Cayman, dove vive per stare vicino ai suoi due figli e all'ex moglie, Elizabeth Chambers. In precedenza, una fonte ha detto a Variety che la star di Chiamami col tuo nome avrebbe trascorso del tempo in convalescenza in una rehab.

La scorsa settimana, il produttore televisivo Muna Mire ha alimentato la voce che Armie Hammer stesse lavorando come concierge pubblicando un volantino del Morritt's Resort con sopra la foto di Hammer.