Armie Hammer star di The Dark Knight, il nuovo film di Uwe Boll

L'attore Armie Hammer sembra stia tornando protagonista al cinema: Uwe Boll l'ha scelto come protagonista del suo nuovo film, The Dark Knight.

Armie Hammer continua a compiere dei passi in avanti nel suo tentativo di ritornare protagonista nel mondo del cinema. L'attore è infatti stato scelto come protagonista di The Dark Knight, il nuovo film diretto da Uwe Boll di cui sono stati condivisi i primi dettagli.

Cosa racconterà The Dark Knight

Le riprese del lungometraggio inizieranno il 27 gennaio in Croazia. Nel film Armie Hammer avrà la parte del protagonista, impegnato a lottare contro il crimine.

Uwe Boll ha scritto la sceneggiatura del film che seguirà le avventure di Sanders, determinato a fare giustizia. La sua crociata si ritrova al centro dell'attenzione dei social media e l'uomo viene considerato un eroe dal pubblico, mentre il capo della polizia locale lo ritiene una minaccia per la società e decide di provare a fermarlo.

Il regista ha dichiarato: "La storia di The Dark Knight non potrebbe essere più attuale e sono entusiasta nel portarla in vita con questo cast eccellente".

Armie Hammer è 'Kannibal Ken' in un video musicale di Georgina Leahy

The Dark Knight si aggiunge quindi alla lista dei progetti a cui lavorerà la star di Chiamami col tuo nome dopo il western Frontier Crucible, diretto da Travis Mills e con star Thomas Jane e William H. Macy, e un podcast di cui è protagonista. L'attore, presentando lo show audio, aveva dichiarato: "Alcuni tra di voi lo ameranno e altri lo odieranno fottutamente. Sto iniziando un podcast. L'idea originale era una specie di concetto legato al fatto che nel corso della giornata ogni singola persona con cui interagisci sa almeno una cosa che tu non sai, quindi può insegnartela". The Armie HammerTime Podcast è quindi composto da conversazioni che possiedono strumenti, abilità o conoscenze che l'attore è consapevole di non possedere.

L'attore, recentemente, aveva dichiarato di aver iniziato a ricevere di nuovo molte proposte di lavoro come attore, al punto da dover rifiutarne alcune: "Ho rifiutato per la prima volta dopo quattro anni di questa merda un lavoro. Per me è la sensazione migliore che io abbia mai provato".