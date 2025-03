Armageddon, Ben Affleck e il commento sulla trama ridicola nel DVD: "Quello che ho detto è vero al 100%"

Nel corso della sua nuova intervista concessa a GQ, Ben Affleck ha discusso il suo famigerato commento audio per l'edizione in DVD di Armageddon nel quale evidenzia come il film di Michael Bay avesse una trama a dir poco ridicola.

Il disaster movie del 1998 vedeva Affleck nei panni di A. J. Frost, un trivellatore di petrolio che si imbarca in una missione con i suoi colleghi per salvare la Terra dalla distruzione da parte di un gigantesco asteroide.

Sebbene il film, interpretato anche da Bruce Willis, sia stato un successo di pubblico, Affleck ha memorabilmente sottolineato un grave difetto della storia nel commento al DVD, sostenendo che sarebbe illogico addestrare dei trivellatori di petrolio a diventare astronauti piuttosto che il suo contrario.

Ben Affleck: "Ai produttori di Armageddon non importava avesse senso"

Ben Affleck in Armageddon (1998)

Nell'intervista, l'attore - oltre a parlare della sua esperienza come Batman e della fine del matrimonio con Jennifer Lopez - ha ribadito la sua opinione spiegando che, sebbene l'esperienza gli sia piaciuta, è rimasto sorpreso nel constatare che i produttori non erano particolarmente preoccupati che il film avesse senso o meno.

Ben Affleck con Liv Tyler in Armageddon (1998)

"Questa è una delle cose per la quale sono disposto a darmi una pacca sulla spalla. Credo che sia almeno tra i primi cinque commenti su DVD di tutti i tempi. Tutto quello che ho detto era vero al cento per cento, ma questo è il punto. Non si dovrebbe dire sempre tutta la verità. Non mi aspettavo un film geniale. Pensavo che avrei fatto un grande film d'azione hollywoodiano e andava bene così. E sì, durante il film sono rimasto sorpreso nel constatare che a volte non erano interessati al fatto che avesse un senso".

Dopo aver rivelato che anche Billy Bob Thornton, suo collega sul set, la pensava esattamente come lui, Affleck ha aggiunto: "Mi sentivo come una formichina su un elefante quando parlavo della conversazione avuta con Michael Bay sul perché è più facile addestrare dei trivellatori di petrolio a diventare astronauti che addestrare gli astronauti a fare un buco nel terreno".