Armageddon - Giudizio finale, Ben Affleck: "Avevo un’intossicazione alimentare mentre giravo la scena finale"

La star di Argo e Batman vs Superman ha raccontato di aver sofferto molto durante le riprese della conclusione del kolossal di Michael Bay.

È un periodo particolarmente ricco di impegni per Ben Affleck, occupato con il tour promozionale del film The Rip - Soldi sporchi, nel quale ha recitato con l'amico Matt Damon. Durante un'intervista rilasciata per Fox 32 Chicago, Affleck ha svelato un aneddoto su Armageddon.

Uno dei primi grandi successi della star di Hollywood è stato il film di Michael Bay di fine anni '90, al fianco di Bruce Willis e Liv Tyler, nel ruolo del giovane trivellatore A.J. Frost ma girare la conclusione è stato particolarmente complicato.

L'intossicazione alimentare di Ben Affleck in Armageddon

Durante le riprese del finale, quando Harry J. Stamper (Bruce Willis) saluta A.J. e si sacrifica per salvare il mondo dalla distruzione causata da un'asteroide, Ben Affleck era vittima di un'intossicazione alimentare e stava soffrendo particolarmente: "Quando abbiamo girato quella scena, avevo un'intossicazione alimentare" ha spiegato Ben Affleck all'intervistatore nel corso della chiacchierata legata al recente film Netflix.

Liv Tyler e Ben Affleck in una scena di Armageddon - Giudizio finale

"Non ero abbastanza esperto come attore, all'epoca, da sapere che puoi semplicemente prendere il telefono e dire: 'Sono troppo malato per lavorare oggi'. Io pensavo: 'Meglio andare'. Così sono andato e letteralmente, è l'unica volta che mi è successo in vita mia, vomitavo tra una ripresa e l'altra. Avevano un bidone della spazzatura e io [vomitavo tra un ciak e l'altro]. E probabilmente ha reso la scena migliore" ha concluso ridendo la star di Will Hunting.

Il ricordo di Michael Bay

Il racconto di Ben Affleck conferma le dichiarazioni di Michael Bay, che tempo fa raccontò alla stampa quanto stesse male l'attore: "Quel film è stato un divertimento totale. Era come un campo estivo e io ero l'animatore" dichiarò Bay la scorsa primavera.

"Tutti erano indisciplinati e divertentissimi. Ve lo dico sinceramente. C'era un secchio da pittura da tre galloni accanto a Ben Affleck. Aveva la gastroenterite. Stava malissimo. E aveva anche un aspetto terribile. E doveva girare quella scena mentre vomitava. Continuavamo a riprenderlo. Ed è grandioso in quella scena. Ed è grandioso anche in parte perché aveva la gastroenterite".