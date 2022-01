Armageddon, Ben Affleck: "Dovevo essere sexy, Michael Bay voleva un petto lucido"

Ben Affleck ricorda l'esperienza sul set di Armageddon, con Michael Bay che gli ha chiesto di modificare il suo aspetto per diventare abbastanza sexy per il film.

L'epopea catastrofica di Michael Bay del 1998, Armageddon, è uno dei film più massacrati dalla critica di tutti i tempi. nonostante il successo economico, la star Ben Affleck ha riflettuto su certe assurdità presenti nella pellicola e sull'ossessione del regista che lo voleva sexy a tutti costi.

Ben Affleck in Armageddon (1998)

"Hanno scavato due studi della Disney per creare enormi crateri di asteroidi, e non ho nemmeno pensato al fatto che la premessa di base del film fosse totalmente assurda", ha detto Ben Affleck in un'intervista a EW. "Perché stanno addestrando i trivellatori di petrolio a diventare astronauti piuttosto che gli astronauti a diventare trivellatori di petrolio? Penseresti che la curva di apprendimento potrebbe essere un po' più ripida sulla rotta tra i trivellatori di petrolio e gli astronauti. Ma è stato divertente ed è arrivato al momento giusto".

Ben Affleck ricorda anche di essere stato costretto a diventare "sexy" per il film per volontà del regista Michael Bay:

"Ero un po' ingenuo riguardo alle opinioni che le persone si sarebbero fatte su di me. O sul modo in cui Michael Bay e Jerry Bruckheimer si concentrano sull'estetica chiedendoci di sdraiarci sul lettino abbronzante per risultare abbastanza aitanti. Mi hanno fatto aggiustare i denti, mi hanno chiesto di allenarmi ed essere sexy. 'Sii sexy' 'Come faccio?' 'Vai in palestra!' Correre in palestra e mettermi olio sul corpo e cose del genere, e si è appena rivelata una versione lunga di uno di quei calendari maschili in topless in cui vediamo i maschi nel garage, impegnati a cambiare una gomma, sporchi d'unto. Michael aveva una visione di un torso maschile luccicante nell'olio e diceva, 'Venderà i biglietti!' E sai, cosa puoi dire? Avremmo potuto realizzare, credo, 400 In cerca di Amy con tutti i soldi che abbiamo guadagnato con Armageddon".