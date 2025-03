Ben Affleck rompe il silenzio sul divorzio da Jennifer Lopez: "Spiegare le ragioni è imbarazzante"

Ben Affleck ha rotto finalmente il silenzio sulla separazione da Jennifer Lopez, anche se ha tenuto per sé le ragioni della fine del matrimonio.

La coppia - che in precedenza era stata fidanzata all'inizio degli anni 2000, prima di rompere e poi riavviare la loro storia d'amore quasi due decenni dopo - ha divorziato all'inizio di quest'anno dopo due anni di matrimonio.

In una recente intervista per il prossimo numero di GQ, Affleck ha ammesso che "non c'è nessuno scandalo, nessuna soap opera, nessun intrigo" dietro la rottura con l'attrice e popstar.

Qual è la verità dietro la separazione da Jennifer Lopez?

"La verità è che quando parli con qualcuno, 'Ehi, che cosa è successo?' Beh, non posso dire 'Questo è quello che è successo'", ha spiegato Affleck, che presto rivedremo al cinema in The Accountant 2. "È solo una storia di persone che cercano di capire le loro vite e le loro relazioni nei modi in cui tutti noi, più o meno, facciamo normalmente".

Affleck ha poi aggiunto di aver notato, invecchiando, che non c'è nessun grande evento scatenante da raccontare; piuttosto, "assomiglia più a una sessione di terapia di coppia, solo che dopo un po' di tempo ti stufi della terapia di coppia di qualcun altro".

"Per prima cosa, si inizia a pensare: 'Ok, è chiaro che questa persona ha questi problemi'. E il motivo per cui non voglio condividerlo è una sorta di imbarazzo. Mi sento vulnerabile", ha spiegato l'attore, che nel corso della stessa intervista è tornato a parlare del suo periodo nei panni di Batman alla Warner Bros. e di come non tornerà più a recitare in un cinecomic.