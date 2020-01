Arma Letale 5: Mel Gibson, Danny Glover e Richard Donner coinvolti nel progetto

Arma Letale 5, se venisse realizzato, potrebbe contare sul ritorno di Mel Gibson, Danny Glover e di Richard Donner, come confermato da uno dei produttori in una recente intervista.

L'indiscrezione è infatti emersa grazie al produttore Dan Lin durante un incontro con The Hollywood Reporter in cui stava parlando del film I due papi. Tra le sue dichiarazioni, un po' a sorpresa, c'è stata anche quella legata al possibile quinto capitolo del franchise action: "Stiamo cercando di realizzare il quinto film di Arma letale. E Dick Donner ritornerebbe. Il cast originale sarebbe coinvolto ed è semplicemente fantastico".

Lin ha aggiunto parlando del progetto che sembrava essere stato abbandonato: "La stessa storia è molto personale per lui. Mel Gibson e Danny Glover sono pronti a enteare in azione, quindi si tratta tutto di avere la sceneggiatura giusta".

Il film segnerebbe quindi il ritorno alla regia di Donner, ora novantenne, dopo il film 16 Blocks realizzato nel 2006.