Ariana Grande, l'uomo che l'ha aggredita alla premiere di Wicked andrà in prigione

Nel corso dell'anteprima del secondo capitolo della saga, la cantante e attrice è stata attaccata da un fan che era riuscito a scavalcare le protezioni di sicurezza, ecco che fine ha fatto

Alla premiere di Wicked - Parte 2 a Singapore, Ariana Grande, Cynthia Erivo e Michelle Yeoh hanno sfilato insieme sul tappeto rosso interagendo con i fan.

La loro passeggiata è stata interrotta quando un uomo ha invaso l'area del tappeto rosso e si è avvicinato a Grande, mettendole un braccio intorno alle spalle e saltellando accanto a lei. Cynthia Erivo lo ha spinto via dalla collega e alla fine la sicurezza lo ha allontanato.

Dopo che l'incidente è diventato virale, l'uomo è stato identificato come Johnson Wen, 26 anni, noto online come "Pyjama Man". Wen è diventato famoso per aver fatto irruzione in diversi eventi, tra cui i concerti di Katy Perry e The Weeknd.

L'uomo che ha assalito Ariana Grande andrà in prigione

Wen ha pubblicato un video dell'incidente su Instagram, che ha spinto gli utenti a chiedere la chiusura del suo profilo e il suo arresto. Poco dopo l'incidente, Wen ha pubblicato una storia sempre su Instagram in cui ha dichiarato: "Sono libero dopo essere stato arrestato".

La BBC ha riferito quindi che Wen si è dichiarato colpevole dell'accusa di disturbo della quiete pubblica. È stato condannato a nove giorni di carcere, dopo che i pubblici ministeri avevano chiesto una pena di una settimana. Sempre secondo la BBC, pare che l'uomo fosse un "intruso seriale" che pubblicizzava il suo comportamento per ottenere popolarità online.

Singapore punisce il disturbo della quiete pubblica con una pena detentiva fino a tre mesi e/o una multa fino a circa 1.500 dollari americani. Wen avrebbe detto al giudice che "non lo rifarà più". Come già detto, dopo l'incidente, Wen aveva pubblicato un video su Instagram, commentando: "Cara Ariana Grande, grazie per avermi permesso di saltare sul tappeto giallo con te".