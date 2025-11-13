Ariana Grande aggredita da un 'fan' a Singapore, Cynthia Erivo la difende sul red carpet di Wicked - Parte 2

Ariana Grande è stata vittima di uno scherzo molto sgradito da parte di un influencer mentre sfilava sul red carpet della première di Wicked - Parte 2 che si è svolta a Singapore.

L'inteprete di Glinda è stata difesa da Cynthia Erivo, intervenuta immediatamente, ancora prima delle guardie del corpo, per allontanare il giovane.

L'incidente sul red carpet a Singapore

A spaventare Ariana Grande durante la serata è stato un influencer che si fa chiamare Pyjamamann che, nonostante le reazioni negative che sta ricevendo online, ha pubblicato molto orgoglioso il video della sua 'impresa'. Su Instagram ha infatti scritto: "Grazie per avermi lasciato saltare sul tappeto giallo con te".

I filmati condivisi sui social dai fan mostrano invece il lato negativo di quanto accaduto, immortalando l'espressione sorpresa e molto impaurita della star quando il giovane ha evitato la sicurezza e le è corso incontro, mettendole inoltre un braccio intorno alle spalle.

I fan di Ariana hanno però ringraziato e lodato Cynthia Erivo che ha reagito prontamente ed è entrata in azione per allontanare il ragazzo e proteggere l'amica, chiedendole immediatamente se stesse bene.

Il filmato mostra anche lo stupore di Michelle Yeoh che ha aiutato la giovane collega nel momento di difficoltà e l'ha rassicurata, aiutata da Cynthia che l'ha abbracciata per tranquillizzarla.

Cosa racconta Wicked - Parte 2

Nel cast di Wicked: For Good ci sono inoltre Jonathan Bailey che interpreta l'affascinante Fiyero, Ethan Slater che è lo studente altruista Boq, Marissa Bode nei panni di Nessarose (sorella di Elphaba), e Jeff Goldblum che ha portato sul grande schermo l'iconico ruolo del Mago di Oz.

Nel secondo film, che è stato accolto da reazioni molto positive, Elphaba sarà in controllo dei suoi poteri, come mostrato negli ultimi minuti di Wicked, ed è diventata una nemica dello stato per decisione del Mago di Oz (Goldblum) e di Madame Morrible (Michelle Yeoh), situazione che la porterà a diventare la famigerata strega dell'Ovest.

Il titolo originale, Wicked: For Good, è ispirato a una canzone che si sentirà nel film e dedicata al modo in cui è cambiata l'amicizia tra le due protagoniste.