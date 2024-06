Ariana Grande si trasforma in Catwoman nel video della sua ultima canzone. La reazione di Halle Berry

Ariana Grande diventa Catwoman nel suo nuovo video musicale di "The Boy Is Mine"; Halle Berry non si fa attendere e risponde alla cantante.

Ecco come Ariana Grande sorprende i suoi fan: nel video musicale del suo ultimo singolo, "The Boy is Mine", tratto dal suo album Eternal Sunshine, il video vede la cantante trasformarsi in una versione moderna di Catwoman, omaggiando il personaggio interpretato da Michelle Pfeiffer.

Ariana Grande: una Catwoman nel Nuovo Video "The Boy Is Mine"

La trama del video ruota attorno a Penn Badgley, che interpreta un sindaco deciso a liberare la città (che non è chiamata Gotham) da un'invasione di ratti tramite un esercito di gatti randagi. Ariana Grande, che interpreta una donna innamorata del sindaco, decide di creare una pozione d'amore per farlo innamorare di lei. La scena in cui indossa il costume da Catwoman è un evidente tributo alla celebre scena di Michelle Pfeiffer nel film del 1992 Batman Returns di Tim Burton.

La reazione di Halle Berry, che ha interpretato Catwoman nel film del 2004, non si è fatta attendere. Su Twitter, l'attrice ha elogiato Ariana per la sua interpretazione, dimostrando il suo sostegno e apprezzamento per la nuova generazione di interpreti del celebre personaggio. Questa risposta positiva ha ulteriormente alimentato l'entusiasmo dei fan e la discussione sui social media.

Nel frattempo, Ariana Grande si prepara per il suo prossimo grande progetto: il ruolo di Glinda nel tanto atteso adattamento cinematografico del musical Wicked, diretto da Justin Lin e in uscita a novembre. Questo film, basato sul celebre musical di Broadway, racconta la storia delle streghe di Oz prima degli eventi del Mago di Oz. Ariana reciterà accanto a Cynthia Erivo, che interpreterà Elphaba, la strega cattiva dell'Ovest. Il cast stellare include anche Michelle Yeoh, Jonathan Bailey, Ethan Slater e Jeff Goldblum.