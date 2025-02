Oscar 2025: Ariana Grande e Cynthia Erivo si esibiranno con un numero musicale durante la serata

Cynthia Erivo e Ariana Grande, star di Wicked, saranno due delle protagoniste dei numeri musicali che animeranno la serata degli Oscar 2025, in programma domenica 2 marzo.

Da tempo si parlava di un possibile coinvolgimento delle protagoniste del film tratto dal musical di Broadway e ora i produttori hanno confermato la loro partecipazione con una performance ideata per la 97esima edizione dei premi assegnati dall'Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

I momenti musicali della serata

Sul palco degli Oscar 2025 si esibiranno quindi Doja Cat, Cynthia Erivo, Ariana Grande, Lisa del gruppo Blackpink, Queen Latifah e Raye.

I produttori della serata hanno inoltre rivelato la partecipazione del Los Angeles Master Chorale.

Da qualche settimana online era stata condivisa l'indiscrezione che le interpreti di Elphaba e Glinda sarebbero state coinvolte in un numero musicale, forse in apertura della serata. I produttori non hanno voluto tuttavia confermare ulteriori dettagli oltre porre fine alle ipotesi riguardanti il coinvolgimento delle due attrici.

Nessuna canzone originale durante la serata

Wicked non ha ottenuto, ovviamente, una nomination nella categoria Miglior Canzone Originale, ma è in corsa per il lavoro compiuto da John Powell, basandosi su i brani originali di Stephen Schwartz, come Miglior Colonna Sonora Originale.

Ariana Grande nel ruolo di Glinda

I produttori della cerimonia potranno tuttavia sfruttare la popolarità di Ariana e Cynthia per promuovere l'appuntamento per la consegna delle prestigiose statuette.

Durante la serata non verranno eseguite le canzoni originali in corsa per l'Oscar, ma ci saranno delle performance musicali ideate anche grazie al lavoro del produttore Raj Kapoor, già nel team dei Grammy.

La cerimonia di premiazione degli Oscar 2025 sarà condotta dalla star della tv Conan O'Brien.