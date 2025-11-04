Ariana Grande non parteciperà alla première di Wicked: For Good in Brasile: "Mi si spezza il cuore"

La première mondiale dell'atteso film Wicked: For Good che si è svolta in Brasile dovrà fare i conti con l'assenza di Ariana Grande.

L'interprete di Glinda avrebbe dovuto sfilare sul red carpet e incontrare i fan che l'attendevano, tuttavia ha dovuto rinunciare all'evento in programma a San Paolo a causa di alcuni problemi con gli aerei.

Il messaggio della star

Nelle sue stories Instagram, Ariana Grande ha spiegato: "Non riesco a credere che stia accadendo e sono incredibilmente devastata nell'inviare questo messaggio. Alcune ore fa, io e il mio team abbiamo dovuto scendere dal nostro aereo, perché dovevano fare della manutenzione sul velivolo a causa di una questione di sicurezza".

La star di Wicked: For Good ha aggiunto: "Non ripartirà fino alle 11 di mattina di domani, il che vuole dire che non arriverò in tempo per la premiere".

La star della musica ha assicurato che si è cercato di risolvere il problema: "Il mio team e Universal hanno provato ogni cosa possibile per provare a sistemare la situazione. Abbiamo cercato ogni altro volo, anche notturno, di mattina presto, con dei cambi, valutato opzioni commerciali e private e assolutamente nulla era disponibile o possibile in modo da farci arrivare in tempo. Anche provando un'opzione legata a un volo privato, è necessario un permesso per volare da qui che richiede del tempo per essere ottenuto".

Ariana ha voluto rivolgersi ai fan condividendo le sue emozioni: "Mi si spezza così tanto il cuore per non poter essere lì con tutti voi. Abbiamo onestamente provato tutto quello che potevamo e vi chiedo scusa dal profondo del mio cuore".

L'attrice e star della musica, che, secondo le prime reazioni dei critici, potrebbe puntare a prestigiose nomination grazie alla sua performance, ha poi chiesto: "Per favore sommergete con tutto il vostro amore i miei incredibili colleghi nel cast, lo stesso che avrei dato a voi, e spero abbiate i festeggiamenti più meravigliosi di sempre. E, ripeto, sono davvero, davvero dispiaciuta".