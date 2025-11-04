Ariana Grande non parteciperà alla première di Wicked: For Good in Brasile: "Mi si spezza il cuore"

L'interprete di Glinda nei film diretti da Jon M. Chu ha spiegato che per problemi, non dipendenti dalla sua volontà, non arriverà in Brasile in tempo per l'evento.

La première mondiale dell'atteso film Wicked: For Good che si è svolta in Brasile dovrà fare i conti con l'assenza di Ariana Grande.
L'interprete di Glinda avrebbe dovuto sfilare sul red carpet e incontrare i fan che l'attendevano, tuttavia ha dovuto rinunciare all'evento in programma a San Paolo a causa di alcuni problemi con gli aerei.

Il messaggio della star

Nelle sue stories Instagram, Ariana Grande ha spiegato: "Non riesco a credere che stia accadendo e sono incredibilmente devastata nell'inviare questo messaggio. Alcune ore fa, io e il mio team abbiamo dovuto scendere dal nostro aereo, perché dovevano fare della manutenzione sul velivolo a causa di una questione di sicurezza".
La star di Wicked: For Good ha aggiunto: "Non ripartirà fino alle 11 di mattina di domani, il che vuole dire che non arriverò in tempo per la premiere".

Wicked For Good Ariana Grande
La star della musica ha assicurato che si è cercato di risolvere il problema: "Il mio team e Universal hanno provato ogni cosa possibile per provare a sistemare la situazione. Abbiamo cercato ogni altro volo, anche notturno, di mattina presto, con dei cambi, valutato opzioni commerciali e private e assolutamente nulla era disponibile o possibile in modo da farci arrivare in tempo. Anche provando un'opzione legata a un volo privato, è necessario un permesso per volare da qui che richiede del tempo per essere ottenuto".

Ariana ha voluto rivolgersi ai fan condividendo le sue emozioni: "Mi si spezza così tanto il cuore per non poter essere lì con tutti voi. Abbiamo onestamente provato tutto quello che potevamo e vi chiedo scusa dal profondo del mio cuore".
L'attrice e star della musica, che, secondo le prime reazioni dei critici, potrebbe puntare a prestigiose nomination grazie alla sua performance, ha poi chiesto: "Per favore sommergete con tutto il vostro amore i miei incredibili colleghi nel cast, lo stesso che avrei dato a voi, e spero abbiate i festeggiamenti più meravigliosi di sempre. E, ripeto, sono davvero, davvero dispiaciuta".