Ariana Grande conquista i fan con le imitazioni di Harry Potter: il suo spot diventa virale

Ariana Grande ha trovato un modo decisamente originale per promuovere il suo marchio cosmetico R.E.M. Beauty. La cantante e attrice ha infatti pubblicato un video diventato rapidamente virale su TikTok, nel quale presta la voce ad alcuni dei personaggi più celebri dell'universo di Harry Potter per presentare un nuovo prodotto della linea.

Ariana Grande interpreta i protagonisti di Harry Potter

Il filmato, condiviso dall'account ufficiale di R.E.M. Beauty, vede Ariana Grande cimentarsi con alcune delle battute più famose della saga creata da J.K. Rowling, adattandole per parlare del Blur Butter, uno dei nuovi prodotti del brand.

Prima di iniziare, la popstar introduce il video con una frase che chiarisce lo spirito dell'iniziativa. "Stiamo lanciando un nuovo trend. Ok, lo faremo a modo nostro."

Nel corso del video Ariana passa con estrema naturalezza da un personaggio all'altro, riproducendo le voci di Ron Weasley, Severus Piton, Dobby, Bellatrix Lestrange, Mirtilla Malcontenta, Harry Potter ed Hermione Granger, inserendo in ogni imitazione un riferimento al prodotto da promuovere.

Le reazioni non si sono fatte attendere. Molti utenti hanno sottolineato quanto sia impressionante la capacità della cantante di modificare timbro, inflessione e ritmo della voce. C'è anche chi ha ricordato che le imitazioni fanno parte del repertorio di Grande fin dagli inizi della sua carriera. "Ci siamo dimenticati che è famosa da anni anche per le sue imitazioni vocali?"

Un talento che va oltre musica e recitazione

Sebbene oggi sia conosciuta soprattutto come cantante e attrice, Ariana Grande ha più volte dimostrato una notevole versatilità vocale. Nel corso della carriera ha prestato la propria voce anche a diversi progetti d'animazione, tra cui Winx Club e Family Guy, oltre ad aver spesso stupito il pubblico con imitazioni di colleghi e celebrità durante interviste e programmi televisivi.

Ariana Grande sul set

La linea cosmetica R.E.M. Beauty è stata lanciata nel 2021 e prende il nome dalla canzone R.E.M., contenuta nell'album Sweetener del 2018. Intervistata da Glamour UK in occasione del lancio del marchio, Grande aveva spiegato il significato della scelta.

"Ho deciso di chiamarlo R.E.M. perché quella canzone racchiude molti degli aspetti che preferisco del mio modo di fare musica. Ma R.E.M., cioè Rapid Eye Movement, richiama anche i sogni e gli occhi, che sono i nostri principali narratori. Sono il modo più emotivo che abbiamo per comunicare. A volte uno sguardo dice molto più delle parole. Gli occhi sono ciò con cui sogniamo e riposiamo. È lì che nasce molta della bellezza, ed è questo che amo di più."