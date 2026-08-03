Ariana Grande non regge più i costanti giudizi sul suo corpo: stop agli impegni pubblici

Ariana Grande ha deciso di rallentare. Quando calerà il sipario sull'Eternal Sunshine Tour, la cantante si prenderà una lunga pausa da red carpet, interviste e impegni promozionali, per respirare un po' lontano dai riflettori. L'ultima tappa è fissata per il 1° settembre alla O2 Arena di Londra, dove si chiuderà una tournée monumentale che l'ha riportata trionfalmente sul palco dopo anni più concentrati su cinema e progetti paralleli.

"Ritiro", però, non è una parola che rientra nel suo vocabolario. Il suo team parla piuttosto di una pausa strategica dagli impegni, diventati negli ultimi mesi un vero e proprio vortice di pressioni e commenti. Questi ultimi riguardano soprattutto il suo corpo, da tempo oggetto di dibattiti e polemiche: qualcosa che l'artista non riesce più a sopportare.

Ariana Grande si prende una pausa: stop al musical con Jonathan Bailey

Ariana Grande in una scena di Wicked

La prima conseguenza concreta dell'arrivederci di Ariana Grande riguarda il teatro. La cantante e attrice, infatti, ha rinunciato al revival londinese di Sunday in the Park with George, il musical di Stephen Sondheim nel quale avrebbe dovuto recitare accanto a Jonathan Bailey, suo partner anche sul set di Wicked. Lo spettacolo resta previsto al Barbican Centre per l'estate del 2027, ma dovrà trovare una nuova protagonista.

La produzione ha accolto la decisione con comprensione, i fan invece dovranno abbandonare l'idea di una reunion che aveva già acceso grande curiosità. Per Ariana Grande, reduce dagli impegni cinematografici e da un tour di 41 date, liberare l'agenda rappresenta un passaggio importante verso una quotidianità che non la faccia sentire costantemente sotto osservazione.

Il suo portavoce ha spiegato che la cantante desidera concludere la tournée "in salute, felice e nel migliore dei modi", prima di allontanarsi dal lavoro legato alla promozione e alle presenze pubbliche. L'esperienza dal vivo, ha aggiunto, è stata particolarmente felice grazie al rapporto ritrovato con il pubblico.

Il peso dei commenti sull'aspetto fisico

La scelta arriva dopo mesi di discussioni online concentrate sul corpo e sulla salute di Ariana Grande. Il dibattito si è riacceso con il video di Petal, trasformando ancora una volta il suo aspetto in un argomento pubblico. Una dinamica che l'artista aveva già contestato apertamente, chiedendo maggiore delicatezza quando si parla del fisico altrui.

Il confine tra preoccupazione e invasione della privacy, del resto, può diventare molto sottile. Dietro ogni fotografia, performance o apparizione c'è una persona che non dovrebbe essere costretta a rispondere a diagnosi improvvisate e giudizi affidati ai social. E ogni tanto sarebbe bene ricordarlo.

Il cinema resta nel futuro di Ariana Grande

L'artista agli Oscar 2024

Dopo il tour, l'agenda della star conserva almeno un appuntamento importante, questa volta al cinema. Il 25 novembre arriverà nelle sale statunitensi Ti presento i Fotter (Focker-in-Law), nuova commedia della saga iniziata con Ti presento i miei, nella quale recita insieme a Robert De Niro e Ben Stiller. Resta da capire se parteciperà alla campagna promozionale del film oppure se lascerà che sia il suo lavoro sullo schermo a parlare per lei.

Quanto durerà la pausa dagli impegni pubblici? Un anno o forse più, non si sa con precisione. Dopo l'ultimo concerto di Londra, Ariana Grande potrà finalmente scegliere quando e come tornare sotto i riflettori, senza consegnare al pubblico ogni dettaglio della propria vita. E questo deve bastarci.