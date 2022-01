Ariaferma, su Prime Video in streaming da oggi

Silvio Orlando e Toni Servillo per la prima volta protagonisti insieme di Ariaferma di Leonardo Di Costanzo, disponibile in streaming su Amazon Prime Video da oggi!

Silvio Orlando e Toni Servillo per la prima volta protagonisti insieme di Ariaferma di Leonardo Di Costanzo, disponibile in streaming su Amazon Prime Video da oggi 7 gennaio 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio!

Dopo l'anteprima Fuori Concorso 78. Mostra Internazionale D'Arte Cinematografica di Venezia, Ariaferma, una produzione tempesta/Carlo Cresto-Dina con Rai Cinema, sbarca in streaming per tutti. Il film è ambientato in un vecchio carcere ottocentesco in dismissione situato in una zona impervia e imprecisata del territorio italiano. Per problemi burocratici i trasferimenti si bloccano e una dozzina di detenuti con pochi agenti rimangono in attesa di nuove destinazioni.

In un'atmosfera sospesa, le regole di separazione si allentano e tra gli uomini rimasti si intravedono nuove forme di relazioni. Fanno parte del cast attori professionisti come Fabrizio Ferracane (Nastro d'argento per Il Traditore di Marco Bellocchio), Salvatore Striano (Cesare deve morire dei fratelli Taviani) e un cast di volti nuovi, scoperti dal regista e formati in mesi di prove e laboratori. Protagonisti della pellicola Toni Servillo e Silvio Orlando, rispettivamente nei panni di Gaetano Gargiulio e Carmine Lagioia.

