Argylle: il teaser e il poster del film diretto da Matthew Vaughn

Universal ha condiviso online un breve teaser e un poster del film Argylle, il nuovo progetto diretto da Matthew Vaughn.

Nel video si vede il personaggio interpretato da Sam Rockwell mentre lascia cadere nel vuoto un gatto, di fronte allo sguardo terrorizzato di Bryce Dallas Howard.

I dettagli del progetto

Il film Argylle è un thriller di spionaggio che segue le avventure di una super-spia di nome Argylle attraverso gli Stati Uniti, Londra e altri luoghi ed è interpretato da Henry Cavill, Sam Rockwell, Bryce Dallas Howard, Bryan Cranston, Catherine O'Hara, John Cena, Dua Lipa, Ariana DeBose e Samuel L. Jackson.

Il lungometraggio è diretto da Matthew Vaughn che è produttore esecutivo insieme ad Adam Bowling, David Reid e Jason Fuchs, con Zygi Kamasa, Carlos Peres, Claudia Vaughn e Adam Fischbach.

Apple collaborerà con Universal per portare nelle sale Argylle, il progetto prodotto insieme a MARV, la casa di produzione di Vaughn.

In precedenza lo studio aveva deciso di lavorare con Paramount per la distribuzione di Killers of the Flower Moon e con Sony per Napoleon.