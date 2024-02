Argylle - La super spia ancora primo al box office americano che langue nel weekend del Super Bowl

Il nuovo film di Matthew Vaughn, Argylle - La super spia, domina ancora il botteghino americano, ma gli incassi sono in discesa per via del Super Bowl 2024 che ha catalizzato l'attenzione del pubblico a stelle e strisce.

Argylle - La super spia difende la prima posizione al box office americano in un weekend in cui l'attenzione è stata catalizzata dall'evento del Super Bowl LVIII. Costato 200 milioni di dollari, il nuovo film di Matthew Vaughn con Henry Cavill e Bryce Dallas Howard ha incassato solo 6,5 milioni, segnando una flessione negli incassi del 62%, arrivando a un totale di 28,8 milioni in due settimane. Argylle rappresenta il terzo flop consecutivo per Apple dopo le pessime performance di Napoleon (218,4 milioni di dollari in tutto il mondo) e Killers of the Flower Moon (156,4 milioni di dollari), la cui produzione è costata più di 150 milioni di dollari. Lo scopo di questi progetti ad alto budget è, in realtà, quello di indirizzare il traffico verso Apple TV+, quindi è difficile valutare in che modo queste crescenti perdite influiscano sullo studio anche se non sembra una forma sostenibile di successo. Come rivela la nostra recensione di Argylle - La super spia, neppure la critica ha amato particolarmente il film, che ha ottenuto un punteggio disastroso su Rotten Tomatoes, risultando il peggiore di Matthew Vaughn.

L'unica nuova uscita nella top 5 è Lisa Frankenstein, commedia dark romantica che è stata scritta da Diablo Cody ed è diretta da Zelda Williams, la figlia di Robin Williams. Il film apre con 3,8 milioni di incasso da 3.144 sale e segna una media per sala di 1.208 dollari. Al centro della trama c'è Lisa, interpretata da Kathryn Newton, una ragazza poco popolare al liceo e solitaria. La giovane riporta per caso in vita il cadavere di un teenager dell'epoca vittoriana, ruolo affidato a Cole Sprouse, durante un temporale e inizia a "ricostruirlo".

The Beekeeper: Jason Statham in una scena tratta dal film

Ancora terzo, The Beekeeper, action thriller diretto da David Ayer che incassa altri 3,4 milioni veleggiando verso i 55 milioni totali. Come rivela la nostra recensione di The Beekeeper, la star Jason Statham interpreta Adam Clay, un ex agente che decide di vendicarsi dopo che il suo amico cade in una rovinosa truffa di phishing e muore suicida.

Al quarto posto la quarta stagione di The Chosen di Fathom Event, che ha guadagnato altri 3,1 milioni arrivando a 12,5 milioni totali.

Il campione delle festività natalizie, Wonka, scende al quinto posto e incassa altri 3,1 milioni che lo portano a un incasso totale di oltre 205 milioni. A livello globale il film ha superato i 587 milioni di incasso, grande risultato per la pellicola che vede Timothée Chalamet nei panni dei giovane cioccolatiere nato dalla penna di Roald Dahl.