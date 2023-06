Argylle: il film con Henry Cavill ha una data di uscita nelle sale

Argylle, il nuovo film diretto da Matthew Vaughn con star Henry Cavill, ha ora una data di uscita: l'appuntamento nelle sale americane è stato fissato per il 2 febbraio 2024, prima del suo debutto in streaming su Apple TV+ in tutto il mondo.

Il progetto è stato scritto da Jason Fuchs ed è un adattamento del romanzo scritto da Elly Conway, ancora inedito.

I primi dettagli del film

Il film Argylle è un thriller di spionaggio che segue le avventure di una super-spia di nome Argylle attraverso gli Stati Uniti, Londra e altri luoghi ed è interpretato da Henry Cavill, Sam Rockwell, Bryce Dallas Howard, Bryan Cranston, Catherine O'Hara, John Cena, Dua Lipa, Ariana DeBose e Samuel L. Jackson.

Il lungometraggio è diretto da Matthew Vaughn che è produttore esecutivo insieme ad Adam Bowling, David Reid e Jason Fuchs, con Zygi Kamasa, Carlos Peres, Claudia Vaughn e Adam Fischbach.

Argylle: tutto quello che sappiamo sul nuovo film di spionaggio di Henry Cavill

Apple collaborerà con Universal per portare nelle sale Argylle, il progetto prodotto insieme a MARV, la casa di produzione di Vaughn.

In precedenza lo studio aveva deciso di lavorare con Paramount per la distribuzione di Killers of the Flower Moon e con Sony per Napoleon.