Argylle: Apple distribuirà il nuovo thriller diretto da Matthew Vaughn

Argylle, il nuovo film diretto da Matthew Vaughn, sarà distribuito da Apple che ha stretto un accordo con la casa di produzione del regista che dovrebbe essere intorno ai 200 milioni di dollari.

Il filmmaker aveva già deciso di affidarsi allo studio per la distribuzione del film biografico Tetris: The Movie, con star Taron Edgerton.

Matthew Vaughn, annunciando l'accordo ha dichiarato: "Sono elettrizzato nel collaborare con Apple e proporre sull'unica piattaforma di streaming in grado di creare un franchise di questa portata e qualità per gli spettatori globali il thriller ambientato nel mondo delle spie più coinvolgente che io abbia mai letto".

Argylle sarà prodotto e diretto da Matthew Vaughn e le riprese inizieranno nel mese di agosto in Europa.

I membri del cast attualmente annunciati saranno Henry Cavill, Sam Rockwell, Bryce Dallas Howard, Bryan Cranston, Catherine O'Hara, John Cena, Dua Lipa e Samuel L. Jackson.

Il lungometraggio si basa sul romanzo scritto da Ellie Conway e ha come protagonista la spia più grandiosa al mondo, Argylle. L'agente verrà coinvolto in un'avventura che lo porterà in giro per il mondo. Il film sarà il primo di tre lungometraggi che formeranno un franchise cinematografico.