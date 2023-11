Arcane: Netflix svela quando uscirà la stagione 2

Netflix, in occasione della Geeked Week, ha rivelato un aggiornamento sulla stagione 2 della serie animata Arcane: i nuovi episodi debutteranno nel mese di novembre 2024.

Per ora la piattaforma di streaming non ha regalato immagini inedite delle puntate, anche se ha condiviso un breve teaser.

Una lunga attesa

Arcane, serie nata dalla collaborazione tra Riot Games e Netflix, ha ottenuto il rinnovo per una seconda stagione nel 2021 e i fan dovranno attendere ancora un anno prima di assistere alla continuazione della storia. A riprendere i loro ruoli nei panni di Vi, Jinx e Caitlyn Kiramman saranno Hailee Steinfeld, Ella Purnell e Katie Leung.

La serie è ambientata nel mondo di League of Legends e nel sottosuolo oppresso di Zaun. Animato da Fortiche Productions, lo show segue la storia delle sorelle Jinx e Vi e del loro tentativo di reunion. A minacciare Arcane è un potere oscuro che porta violenza e caos e che minaccia di tenere separate le due sorelle.