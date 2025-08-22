Arcane: il co-creatore della serie chiarisce le ipotesi sul destino di Jinx

Alex Yee ha parlato di quanto accaduto alla protagonista nell'episodio finale dell'apprezzata serie animata prodotta per Netflix.

Un'immagine di Arcane
NOTIZIA di 22/08/2025

Il co-creatore della serie Arcane, Alex Yee, ha parlato del destino di Jinx nella stagione 2 della serie animata targata Netflix.
Il progetto si basa sul popolare gioco League of Legends e ha conquistato i fan della piattaforma di streaming e la critica.
Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni su quanto accaduto nel secondo capitolo della storia al personaggio.

Cosa è accaduto a Jinx

La puntata finale della seconda stagione della serie Arcane (di cui potete nostra recensione) gli spettatori sono rimasti in sospeso, chiedendosi se Jinx sia morta insieme a Vander, ovvero Warwick. Vi cerca di evitare quanto accaduto, tuttavia Jinx sembra aver già accettato il suo destino e si è fatta saltare in aria. I fan, tuttavia, non hanno visto il corpo senza vita della protagonista, portando molti a pensare che sia ancora viva.

Arcane Seconda Stagione
Arcane 2

Yee, in un'intervista a Collider, ha ora dichiarato: "Penso ci sia un costo. Non è una storia in cui tutto semplicemente funziona come si vorrebbe, capite?".
Il co-creatore di Arcane ha aggiunto: "E penso che quel costo sia qualcosa che si sarebbe sentito e qualcosa che bisognava provare. Quindi dirò che è per quel motivo che lei non è decisamente morta".

La trama della serie

La serie Arcane è stata prodotta da Riot Games e Fortiche Production ed è un prequel rispetto agli eventi raccontati in League of Legends.

Al centro della trama dei diciotto episodi ci sono le sorelle Vi e Jinx che si ritrovano su fronti opposti durante una guerra per ideologie contorte e tecnologia arcana durante l'escalation di disordini tra l'avanzata e utopica città di Piltover e la squallida e repressa città sotterranea di Zaun.
Lo show si è concluso con la seconda stagione, dopo un totale di 18 puntate.