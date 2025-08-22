Arcane: il co-creatore della serie chiarisce le ipotesi sul destino di Jinx

Il co-creatore della serie Arcane, Alex Yee, ha parlato del destino di Jinx nella stagione 2 della serie animata targata Netflix.

Il progetto si basa sul popolare gioco League of Legends e ha conquistato i fan della piattaforma di streaming e la critica.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni su quanto accaduto nel secondo capitolo della storia al personaggio.

Cosa è accaduto a Jinx

La puntata finale della seconda stagione della serie Arcane (di cui potete nostra recensione) gli spettatori sono rimasti in sospeso, chiedendosi se Jinx sia morta insieme a Vander, ovvero Warwick. Vi cerca di evitare quanto accaduto, tuttavia Jinx sembra aver già accettato il suo destino e si è fatta saltare in aria. I fan, tuttavia, non hanno visto il corpo senza vita della protagonista, portando molti a pensare che sia ancora viva.

Arcane 2

Yee, in un'intervista a Collider, ha ora dichiarato: "Penso ci sia un costo. Non è una storia in cui tutto semplicemente funziona come si vorrebbe, capite?".

Il co-creatore di Arcane ha aggiunto: "E penso che quel costo sia qualcosa che si sarebbe sentito e qualcosa che bisognava provare. Quindi dirò che è per quel motivo che lei non è decisamente morta".

La trama della serie

La serie Arcane è stata prodotta da Riot Games e Fortiche Production ed è un prequel rispetto agli eventi raccontati in League of Legends.

Al centro della trama dei diciotto episodi ci sono le sorelle Vi e Jinx che si ritrovano su fronti opposti durante una guerra per ideologie contorte e tecnologia arcana durante l'escalation di disordini tra l'avanzata e utopica città di Piltover e la squallida e repressa città sotterranea di Zaun.

Lo show si è concluso con la seconda stagione, dopo un totale di 18 puntate.