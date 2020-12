Aquaman: Jason Momoa regala il tridente e altri gadget a un piccolo fan malato di cancro

Essere un supereroe riesce molto bene a Jason Momoa, che ha accolto la richiesta di un suo piccolo fan malato di tumore compiendo una buona azione, regalandogli il famoso tridente del suo personaggio DC Aquaman.

La star di Aquaman, infatti, ha inviato al suo fan una replica esatta del tridente insieme a tanti altri gadget dedicati film DC. Il bambino si chiama Denny Sheehan che è riuscito a fare arrivare la sua richiesta a Jason Momoa, che subito ha aderito con molto piacere: "Volevo condividere una foto di questo fantastico ragazzo chiamato Danny Sheehan, Natalie, sua madre, me l'ha mandata oggi. Volevo ringraziare Andy Smith di @sideshowcollectibles per aver messo insieme alcune action figure e giocattoli per Danny è @wbpictures per avergli mandato il Tridente."

La buona azione di Jason Momoa è dovuta alle sue precedenti interazioni con il piccolo Danny, la cui storia era già arrivata alla sua attenzione attraverso un precedente esempio di sensibilizzazione circolato sul web. L'attore ha dimostrato ancora una volta la sua bontà con questo gesto, già dimostrata in passato e anche recentemente quando ha deciso di rimandare le riprese di Aquaman 2 per impegnarsi in operazioni benefiche.

Aquaman 2, intanto, è ancora in programma per il 2022 e nel cast tornerà ovviamente il protagonista Jason Momoa, probabilmente insieme ad Amber Heard che, dopo numerose polemiche dovute ai suoi problemi legali con Johnny Depp, si vociferava non avrebbe fatto ritorno.