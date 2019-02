Aquaman in homevideo dal 30 aprile con ben sei edizioni! Ecco tutte le cover

Per l'approdo in homevideo di Aquaman, l'ultimo capitolo cinematografico del mondo DC, Warner Bros. Entertainment Italia ha fatto davvero le cose in grande. Il film di James Wan con protagonista assoluto Jason Momoa, uscirà infatti il prossimo 30 aprile in ben sei edizioni. Oltre alle tradizionali versioni in DVD, Blu-ray e 4k Ultra HD, Aquaman infatti sarà disponibile anche in altre edizioni speciali tutte in blu-ray: la Steelbook, la Digibook - Lenticulare e infine quella Comic-Book con il fumetto. Tra l'altro l'edizione in 4K Ultra HD avrà anche la traccia audio italiana in Dolby Atmos, secondo titolo Warner a contenerla dopo Animali Fantastici 2.

Aquaman è un'avventura mozzafiato che rivela la storia delle origini e la vita di Arthur Curry, metà umano e metà atlantideo. Nel film Jason Momoa è affiancato da Nicole Kidman e William Dafoe.

Nei contenuti speciali sono previsti oltre 60 minuti di dietro le quinte. Ecco l'elenco:

- Un esclusivo primo sguardo a Shazam!

- GOING DEEP INTO THE WORLD OF AQUAMAN: Esplora la realizzazione del film

- BECOMING AQUAMAN: Entra nel mondo di Jason Momoa

- DARK DEPTHS OF BLACK MANTA: Scopri la storia del nemico più letale di Aquaman

- JAMES WAN: World builder